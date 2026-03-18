'Пытались воспользоваться туманом': в Минобороны назвали день наибольших потерь оккупантов с начала года

17 марта российская армия понесла наибольшие суточные потери сначала 2026 года. Только за одни сутки оккупационные войска потеряли 1710 единиц личного состава убитыми и ранеными.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, чтовраг пытался использовать туман для прикрытия штурмов, однако это ему не помогло.

В течение суток оккупанты активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. В частности, противник пытался развивать продвижение в Запорожской области, рассчитывая, что погодные условия помогут скрыть маневры.

Впрочем, украинские защитники были готовы к такому развитию событий и сумели дать отпор. Силы обороны удержали рубежи и не позволили врагу прорвать линию обороны.

В результате этих боев российская армия потеряла 1710 человек. Таким образом, 17 марта стал для оккупантов самым тяжелым днем по уровню суточных потерь с начала этого года.

Напомним также, что Силы обороны за первую половину марта, с 1 по 15 число включительно, значительно "проредили" вражескую ПВО. Украинские защитники за этот период поразили на оккупированных территориях нашего государства и на землях захватчиков более 20 целей, обеспечивающих противовоздушную оборону врага. В частности, были уничтожены зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и крупные объекты радиоэлектронной борьбы.

Каждая уничтоженная или выведенная из строя установка ПВО, РЛС и РЭБ – это "дыра" в противовоздушной обороне врага, которая открывает пространство для наших ракетных ударов и работы авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

