Украинские защитники ударили по складам БПЛА, МТО и районам сосредоточения живой силы врага на Запорожье

Украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области.

Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинское военное командование заявило, что объекты военной логистики оккупантов были атакованы в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора. Удары были нанесены в ночь на 15 марта подразделениями Сил обороны Украины.

Вблизи населенного пункта Осипенко Запорожской области зафиксировано поражение склада материально-технического обеспечения вблизи. Также атакован склад хранения БПЛА в районе Приморска Запорожской области.

Кроме того, 14 марта нанесены удары по районам сосредоточения живой силы оккупантов недалеко от Купянска Харьковской области, Шахматного, Удачного и Покровска на Донетчине, а также в районе Петровки на оккупированной части Херсонской области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска активизируют удары по российской логистике, технике и живой силе, что может осложнить планы России по масштабному наступлению в 2026 году. Контратаки ВСУ на юге уже влияют на ситуацию на нескольких участках фронта.

