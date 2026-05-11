Силы обороны отминусовали еще 920 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 342 тыс. 30 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 11 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 924), семь боевых бронированных машин (24 551), 76 артиллерийских систем (41 863), одну РСЗО (1 783), 1 557 БпЛА оперативно-тактического уровня (284 254) и девять наземных робототехнических комплексов (1 371).

Также уничтожены 231 единица автомобильной техники и автоцистерн (95 710) и две единицы спецтехники (4 178).

Всего за сутки Россия потеряла 1 887 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 373 средства ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 585 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в движении "Атеш" сообщили, что партизаны перебили линию снабжения оккупантов на Сумском направлении. Они провели очередную успешную диверсию на железной дороге, которую российские войска используют для продолжения агрессии против Украины: уничтожили грузовой электровоз в Липецкой области РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!