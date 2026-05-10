Партизаны "Атеш" перебили линию снабжения окупантов на Сумском направлении. Видео
Украинские партизаны провели очередную успешную диверсию на железной дороге, которую российские войска используют для продолжения агрессии против Украины. Объект был выведен из строя в Липецкой области.
В результате операции был уничтожен грузовой электровоз, который использовался для транспортировки критически важных военных грузов. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Удар по логистике РФ
Уничтоженный локомотив играл ключевую роль в логистической цепочке российских войск. Именно с помощью таких электровозов осуществляется доставка боеприпасов и артиллерийских снарядов, горюче-смазочных материалов, тяжелой бронетехники и вооружения.
Данный состав следовал в сторону Сумского направления, где враг пытается наращивать военное присутствие. Выведение техники из строя напрямую влияет на темпы переброски резервов и снабжение передовых подразделений ВС РФ.
Партизаны подчеркивают, что продолжают работать в глубоком тылу противника, доказывая, что безопасных мест для оккупантов не существует. Логистическая система РФ получила очередной чувствительный удар, который замедлит поставки техники к линии фронта.
Напомним, что недавно агенты военного движения украинцев и крымских татар сообщили, что фиксируют топливный кризис у оккупантов на Херсонщине. Эта ситуация обусловлена ударами Сил обороны по Крыму.
Также OBOZ.UA сообщал о том, что агенты "Атеш" провели очередную успешную диверсию на железной дороге РФ. В Ростовской области они уничтожили тепловоз, он не подлежит восстановлению. Диверсию провели на железнодорожном узле, имеющем важное значение для военной логистики и снабжения оккупантов, воюющих на Запорожском направлении.
