'Техника стоит': у оккупантов на Херсонщине возник топливный кризис после ударов по Крыму – 'Атеш'

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" фиксируют топливный кризис у оккупантов на Херсонщине. Эта ситуация обусловлена ударами Сил обороны по Крыму.

Об этом сообщил Telegram-канал "Атеш". Особенно болезненным для захватчиков стал удар по Феодосии, ведь помешал поставке топлива оккупантам на Херсонском направлении.

Агенты "Атеш" на Херсонщине сообщили о том, что подразделения ВС РФ в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов. Такая нехватка является прямым следствием серии ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма.

Особенно болезненным для оккупантов стал удар по нефтебазе в Феодосии, ведь из-за этого на Херсонском направлении группировка захватчиков испытывает острый дефицит горючего.

"Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить – на передвижение выдают минимум. Говорят, топливо будет – но когда никто не знает", – рассказывает военнослужащий группировки войск "Днепр", который вышел на связь с "АТЕШ".

В движении добавили, что россияне пытаются компенсировать дефицит мелкими подвозами, но это по сути латание дыр.

Агенты напомнили, что они продолжают работать и помогать Силам обороны, передавая им данные.

"Удары по логистике работают — и мы продолжаем передавать данные о маршрутах и точках хранения топлива Силам обороны Украины", – отметили в движении.

