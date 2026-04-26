Миллиарды убытков у врага: в 'Атеш' рассказали, как 'ослепили' российскую ПВО в порту в Усть-Луге. Видео

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали о серии диверсий в Ленинградской области РФ, проведенных в марте. Тогда были уничтожены вышки связи с модулями РЭБ в районах городов Кингисепп, Выборг и Луга.

Видео дня

Образовавшейся "брешью" в системе противовоздушной обороны региона воспользовались украинские воины, впоследствии поразившие порты Усть-Луга и Приморск, причинив агрессору миллиардные убытки. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В "Атеш" заявили о роли движения в серии ударов по двум ключевым экспортным портам РФ на Балтийском море. Там утверждают, что несколько облегчили задачу воинам Сил обороны, ослепив российскую ПВО на подступах к балтийскому морскому порту в Усть-Луге

"В марте наши агенты провели серию диверсий в Ленинградской области. Ещё до ударов по нефтяным терминалам в 20-х числах марта — в координации с Силами обороны Украины — агентам удалось уничтожить три вышки связи с модулями РЭБ в районе населённых пунктов Кингисепп, Выборг и Луга. Эти узлы обеспечивали мониторинг низколетящих целей на всём северо-западе РФ", – отмечено в сообщении.

Уничтожение сети вышек, говорят в движении, создало "слепую зону" для системы ПВО и открыло воздушный коридор для украинских дронов.

"Без активного РЭБ дроны вышли на сверхмалых высотах прямо к нефтяным терминалам. В результате — попадания в резервуарные парки Усть-Луги и Приморска, что парализовало около 40% нефтяного экспорта РФ через Балтику. Миллиарды убытков для режима, сорванные поставки топлива для группировки "Север". Пока оккупанты восстанавливали связь между постами, "валютная вена" Кремля была перерезана. Восстановление уничтоженной инфраструктуры займёт месяцы", – утверждают в "Атеш".

Там добавили, что рассказали об операциях с задержкой для обеспечения безопасности причастных к диверсиям агентов. А также пообещали: "Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!"

Как писал OBOZ.UA, вскоре после серии разрушительных ударов по российским портам на Балтике аналитики ISW обратили внимание на возникшую в России из-за украинских ударов панику.

Регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводят к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ еще в начале апреля признали проблемы в борьбе с украинскими атаками и пожаловались на нехватку ракет-перехватчиков.

Более того, Z-каналы призвали Кремль перенять опыт украинских военных в создании и работе мобильных огневых групп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!