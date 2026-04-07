Не способны защититься: в России запаниковали из-за ударов Украины, под прицелом – экспорт нефти – ISW

Регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

Более того, пропагандисты даже призвали Кремль перенять опыт украинских военных и создавать мобильные огневые группы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Удары по России не прекращаются

По данным экспертов ISW, географические размеры России представляют собой огромную проблему для обороны, особенно с учетом традиционных систем ПВО, на которые россияне по-прежнему полагаются для защиты от украинских беспилотников.

Необходимость покрытия обширных территорий системами ПВО создает нагрузку на российскую ПВО, особенно с учетом масштабной кампании ударов Украины по радарам ПВО. Российские военные пропагандисты критикуют неэффективность систем ПВО и жалуются на последствия украинских ударов.

Один из связанных с Кремлем российских военных блогеров 6 апреля заявил, что постоянные украинские удары по российским объектам "доводят российские зенитно-ракетные комплексы ПВО до предела" и истощают боеприпасы. Пропагандисты внезапно осознали, что Россия не может просто производить тысячи ракет для зенитных комплексов "Панцирь" из ничего.

Оккупанты заговорили о создании МОГ

Пропагандист заявил, что эти ограничения делают неэффективными предложения России в информационном пространстве о наращивании производства зенитных ракет и систем ПВО, а также призвал перенять украинский подход к использованию мобильных огневых групп, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков и акустических разведывательных систем.

Российские военные блогеры также обратили внимание на ресурсы, затраченные на восстановление повреждений от украинских ударов, на дневные удары украинских беспилотников, истощающие российскую ПВО, на систематический характер украинских ударов беспилотников дальнего действия и на уязвимость российских военных кораблей, размещенных на базах в пределах досягаемости украинских беспилотников.

Аналитики ISW отмечают, что Россия не разработала и не развернула в полной мере мобильные огневые группы, перехватчики беспилотников или другие недорогие распределенные системы для защиты от неоднократных массированных ударов.

Кремль разрешил частным предприятиям разрабатывать собственные недорогие методы противодействия беспилотникам, но цели, по которым наносили удары украинские силы, по всей видимости, не были должным образом прикрыты такими методами. Кампания дальних ударов Украины, вероятно, заставит российские силы перенаправить ценные ресурсы и людские силы на противовоздушную оборону, отвлекая их от борьбы с самой Украиной. Российские силы, вероятно, адаптируются со временем, учитывая их первоначальные попытки использования перехватчиков беспилотников и обсуждения мобильных огневых групп, но могут по-прежнему считать сложной задачей защиту множества крупных, широко разнесенных объектов.

Агрессор теряет экспорт нефти

Украинская кампания дальних ударов наносит значительный ущерб возможностям России по экспорту нефти. Агентство Bloomberg сообщило, что данные отслеживания судов указывают на то, что танкер Jewel начал погрузку в нефтеэкспортном порту Усть-Луга Ленинградской области 4 апреля – через девять дней после удара Украины по порту в ночь с 24 на 25 марта, который, как сообщается, остановил все погрузки нефти в порту.

Западный представитель службы безопасности сообщил, что удары Украины по нефтеэкспортному порту Приморск привели к потере нефти на 200 миллионов долларов. Также на Западе отметили, что экспорт нефтехимической продукции из Усть-Луги упал примерно на 70 процентов в последнюю неделю марта после ударов Украины, начавшихся в ночь с 24 на 25 марта.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы беспилотных систем ВСУ поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Кроме того, были нанесены удары по буровой установке "Сиваш".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

