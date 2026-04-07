В марте Украина опередила Россию по количеству запущенных дронов: подробности

Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

Об этом заявило издание ABC News. Журналисты проанализировали информацию от Воздушных сил ВС Украины и от министерства обороны РФ.

Российское МО отчиталось о сбитии 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является наибольшим количеством за один месяц, о котором когда-либо сообщала Москва. В среднем это 237 дронов ежедневно.

Отметим, что Кремль публикует статистку только сбитых (по его словам) украинских БпЛА.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в течение предыдущего месяца их войска столкнулись с 6462 российскими беспилотниками (и 138 ракетами различных типов). Это примерно 208 дронов каждый день, если говорить об усредненном значении.

Из указанного количества силы ПВО ликвидировали 5833 БпЛА и 102 ракеты, то есть около 90% беспилотников и чуть менее 74% ракет.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что союзники просили Украину прекратить удары нефтеперерабатывающих заводах России. "Мы получаем определенные сигналы по этому поводу", – сказал он.

– В ночь на 6 апреля Силы беспилотных систем ВСУ поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Кроме того, были нанесены удары по буровой установке "Сиваш".

– Институт изучения войны отмечал, что в последние две недели наблюдается активизация украинской кампании дальнобойных обстрелов российской нефтяной инфраструктуры. Особое внимание защитники уделяют важным для российского экспорта энергоресурсов портам и инфраструктуре в Ленинградской области, но этим регионом атаки не ограничиваются.

