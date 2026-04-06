Украина нанесла серии ударов по нефтяной инфраструктуре России: в ISW объяснили, почему российская ПВО не смогла защитить объекты

В последние две недели наблюдается активизация украинской кампании по дальнобойным ударам по российской нефтяной инфраструктуре. Особое внимание защитники уделяют важным для российского экспорта энергоресурсов портам и инфраструктуре в Ленинградской области, однако не ограничиваются этим регионом.

И последние удары показали, что российская система ПВО оказалась практически беспомощной в защите сверхважных для агрессора объектов. Почему так получилось, объяснили в Институте изучения войны (ISW).

Украина "выносит" нефтяную инфраструктуру РФ

Активизация украинской кампании по дальнобойным ударам по российской нефтяной инфраструктуре, по наблюдениям ISW, началась в ночь на 23 марта.

Сосредоточились Силы обороны прежде всего на российских портах на Балтийском море и нефтяной инфраструктуре в Ленинградской области: они имеют решающее значение для экспорта российской нефти.

Так, по порту Приморск, через который Россия экспортирует нефть, за последние две недели прилетало уже трижды: 23, 25 марта и 5 апреля.

Последний удар, по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, привел к повреждению участка нефтепровода вблизи порта.

Выбивают украинские воины нефтяную инфраструктуру и в других регионах РФ. В тот же 5 апреля был атакован нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области, примерно в 1000 километрах от Приморска: там вспыхнул пожар. Это подтвердили и данные спутников NASA FIRMS, зафиксировавшие тепловые аномалии на территории НПЗ, и местные власти, заявившие о повреждениях и пожарах на двух объектах компании "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а также на Новогорковской ТЭЦ в Кстово.

Z-блогеры молчат, российская ПВО "пропускает"

Эффективность украинской дальнобойной кампании вызвала довольно сдержанную реакцию Z-блогеров – несмотря на то, что удары последних двух недель серьезно подорвали способность России продавать нефть, а ликвидация последствий атак будет длительной и дорогостоящей.

Зато один из пропагандистов очень переживал атакой Украины на грузовое судно в Азовском море, которое вывозило краденое зерно с ВОТ. Он обещал, что российская судостроительная промышленность будет пытаться возместить потери от таких ударов.

Другой его "коллега" предположил, что украинские войска прибегают к дневным дроновым атакам на приграничные регионы РФ для того, чтобы истощить российские запасы ракет для ПВО перед использованием дальнобойных дронов на низкой высоте для ночных атак.

"Российские военные блогеры, возможно, воздержались от прямой критики отсутствия реакции Кремля на удары из-за усиления цензуры Telegram российскими властями в последние недели, на фоне критики известными военными блогерами ситуации на поле боя российских войск. Они ранее жаловались на неспособность России отремонтировать поврежденные объекты из-за санкций на оборудование и сбои российской ПВО", – отметили в ISW.

Аналитики считают, что ограничения доступных российских средств ПВО и трудности, связанные с защитой крупных инфраструктурных объектов на расстоянии тысяч километров, препятствуют усилиям Кремля по защите от украинских дипстрайков.

"Украинские удары в ночь с 4 на 5 апреля являются частью серии украинских ударов на большом расстоянии по восьми отдельным целям российской нефтяной и оборонной промышленной инфраструктуры за предыдущие 13 дней (с ночи с 22 на 23 марта), включая нефтяные терминалы в Усть-Луге и Приморске, НПЗ в Кстово, Киришах (Ленинградская область), Ярославле (Ярославская область), Уфе (Республика Башкортостан), и оборонные заводы в Тольятти и Чапаевске (Самарская область). Цели, по которым нанесли удары украинские войска, простираются на более 1700 километров от Приморска и Усть-Луги до Уфы. Украинские войска наносили удары по некоторым из этих целей неоднократно в течение этого периода, но географическая разбросанность и большие размеры объектов, вероятно, препятствуют усилиям российской противовоздушной обороны", – считают в ISW.

Уже после публикации аналитического материала ISW стало известно, что в Новороссийске дроны снова атаковали нефтяной терминал "Шесхарис". Начался масштабный пожар, и российская ПВО во время атаки показала себя очень плохо.

