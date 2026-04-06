Украинские контратаки срывают планы оккупантов на наступление: российские войска столкнулись с дилеммой – ISW

Силы обороны Украины срывают планы России на проведение весенне-летнего наступления. К тому же, украинские контратаки на Запорожье и на стыке Донецкой и Днепропетровской областей мешают оккупантам продвигаться в районе Покровска.

И сейчас оккупационные российские войска стоят перед дилеммой: готовиться к попыткам захватить пояс крепостей в Донецкой области или сосредоточить усилия на удержании уже захваченных позиций на Гуляйпольском и Александровском направлениях. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Силы обороны срывают планы врага

Аналитики считают, что украинские контратаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях продолжают срывать усилия России на Покровском направлении и весенне-летнее наступление РФ на всем театре боевых действий.

По наблюдениям военного обозревателя Константина Машовца, украинские контратаки на Гуляйпольском и Александровском направлениях заставили российские войска отвести подразделения морской пехоты, включая значительную часть 120-й морской пехотной дивизии (Балтийский флот РФ) и 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот РФ), из тактического района Доброполье на Александровское направление.

А по состоянию на середину марта на это же направление российское командование передислоцировало подразделения 40-й морской пехотной бригады и 120-й морской пехотной дивизии.

"Ранее ISW наблюдала признаки того, что российские войска в конце февраля передислоцировали элементы 40-й бригады морской пехоты и 55-й дивизии морской пехоты (обе Тихоокеанского флота) из тактического района Доброполье на Гуляйпольское направление, а также элементы 68-го армейского корпуса из района Покровска и Доброполье на Гуляйпольское направление в начале марта 2026 года", – указано в материале.

Машовец 5 апреля отметил, что большие потери, которые российские войска понесли при захвате Покровска и в тактическом районе Доброполья, заставили российскую Центральную группировку войск снизить интенсивность своих операций в этих районах, а передислокация морской пехоты и других элементов из группировки войск еще больше ослабляет российские усилия против Доброполья.

"Украинские контратаки на направлениях Гуляйполя и Александровки продолжают ставить перед российским командованием дилеммы, с которыми, похоже, не могут справиться перегруженные российские силы. Длительные украинские контратаки на направлениях Гуляйполя и Александровки, вероятно, и в дальнейшем будут заставлять российское военное командование выбирать между обороной от украинских контратак и попытками их устранения, а также распределением человеческих ресурсов и материалов для наступательных операций в других участках на линии фронта, включая российское весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей", которое, по оценкам ISW, вероятно, началось 19 марта", – резюмировали аналитики.

