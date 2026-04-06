Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 940 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 304 тыс. 490 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 6 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 841), 10 боевых бронированных машин (24 360), 58 артиллерийских систем (39 497), 1 953 БпЛА оперативно-тактического уровня (221 396).

Также уничтожено 259 единиц автомобильной техники и автоцистерн (87 614).

За сутки Россия потеряла 2 282 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 719 РСЗО, 1 338 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 112 единиц спецтехники.

