Пограничники за ночь уничтожили редкий российский 'Зоопарк' и три РСЗО на Запорожье. Видео

Украинские пограничники провели результативную ночную атаку на Запорожском направлении, уничтожив сразу несколько единиц важного вооружения россиян. Среди потерь врага – редко контрбатарейная радиолокационная станция "Зоопарк" и три реактивные системы залпового огня.

Видео дня

Общая стоимость уничтоженной техники оценивается в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Боевая операция состоялась в ночь с 4 на 5 апреля на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Пилоты подразделения "Феникс" обнаружили и точно поразили три реактивные системы залпового огня – два "Града" и один "Ураган", которые использовались российскими военными для обстрелов украинских позиций.

Отдельное внимание привлекает уничтожение радиолокационной станции "Зоопарк" –высокотехнологичного комплекса контрбатарейной борьбы, который позволяет выявлять позиции артиллерии и корректировать огонь. Такие системы ограничены в количестве: с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили лишь около 15 единиц.

Суммарная стоимость пораженной техники составляет примерно 28 миллионов долларов. В то же время в подразделении отмечают, что подобные операции являются частью ежедневной боевой работы – украинские защитники системно уничтожают как тяжелое вооружение, так и другие цели противника.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины в течение недели нанесли ряд ударов по российским силам. Всего под обстрел попала бронетехника, пехота и элементы логистики вражеского войска.

