'Ударная неделя лучших пилотов': как 'Феникс' уничтожал вражескую пехоту, артиллерию и логистику. Видео

Пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины в течение недели нанесли ряд ударов по российским силам. Всего под обстрел попала бронетехника, пехота и элементы логистики вражеского войска.

В операции использовали ударные дроны. Об этом ГПСУ сообщает в Telegram-канале.

Пилоты-пограничники показали работу беспилотников на фронте. На видео зафиксировано обнаружение и сопровождение бронированной машины после чего произошло ее поражение.

Украинские военные ликвидировали и живую силу армии РФ. В частности, зафиксирован момент, когда группа военных передвигается по открытой местности – дрон сопровождает цель и наносит удар во время движения. Также удар был нанесен на территорию, где сосредотачивались ресурсы для дальнейшего обеспечения подразделений.

По информации ГПСУ, подразделение "Феникс" активно применяет ударные FPV-дроны и разведывательные беспилотники для выявления и уничтожения целей.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники Черниговского отряда уничтожают военную технику и склады боеприпасов армии РФ на Северо-Слобожанском направлении. Видео боевой работы обнародовали бойцы 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого, показав результаты ежедневных ударов по целям противника.

