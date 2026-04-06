Россия массированно атаковала Одессу: есть прилет по многоэтажке и пострадавшие, под завалами могут оставаться люди. Фото и видео

В ночь на 6 апреля российские войска снова атаковали Одессу. Повреждены частные дома, известно о попадании по многоэтажке: там разрушена часть подъезда.

Пострадали по меньшей мере пятеро горожан, однако под завалами еще могут оставаться люди. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно

О том, что этой ночью Одесса в очередной раз оказалась под вражеским огнем, Лысак сообщил в 03:29.

"Враг снова массированно атакует город. Есть информация о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах", – написал чиновник.

Он добавил: на момент сообщения на местах попаданий уже начали работать все оперативные и коммунальные службы.

Впоследствии Лысак сообщил больше подробностей о последствиях вражеской атаки.

"В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди. На месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы. Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов", – написал он.

На 04:27 было известно о пяти пострадавших, их доставили в больницу.

На местах прилетов уже разворачивают оперативные штабы.

О том, что из акватории Черного моря на Одессу летели несколько групп БпЛА, в Воздушных силах предупреждали в 02:45.

По данным мониторинговых каналов, на город враг направил не менее двух десятков "Шахедов".

