Враг коварно бил по Харьковщине: есть пострадавшие, повреждены дома. Фото

Российская оккупационная армия утром в воскресенье, 5 апреля, обстреляла дронами три населенных пункта Харьковской области. Зафиксированы разрушения жилых домов; по меньшей мере трое гражданских пострадали.

Подробностями в Telegram поделилась Харьковская облпрокуратура. После этих вражеских атак правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Обстрел села Лесное

В Лесном из-за утреннего удара БпЛА (предварительно, типа "Герань") повреждено частное домовладение. За медицинской помощью обратился 46-летний владелец дома.

Обстрел поселка Слатино

Взрыв в этом населенном пункте прогремел около 09:45 воскресенья. Из-за российского беспилотника (по состоянию на 20:10 тип еще устанавливался) тоже поврежден жилой дом. Ранения получила женщина.

Обстрел города Чугуев

Ориентировочно в 11:10 в Чугуеве зафиксировано попадание БпЛА в хозяйственную постройку, что повлекло пожар. На месте происшествия нашли фрагменты российского дрона-камикадзе V2U. Заявляется, что он является автономным и с помощью искусственного интеллекта может самостоятельно, без связи с оператором, ориентироваться, находить и атаковать цели.

На месте инцидента медпомощь оказали 56-летней женщине, у которой диагностирована острая реакция на стресс.

Как писал OBOZ.UA:

– 5 апреля российские оккупанты также атаковали Шевченковский район Харькова реактивным "Шахедом". Мэр Игорь Терехов заявил, что в результате удара пострадали люди (две женщины в возрасте 61 и 89 лет).

– В ночь на 5 апреля РФ запустила по нашей стране 93 беспилотника. Силы ПВО Украины обезвредили 76 вражеских целей.

