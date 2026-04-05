Российская армия в течение дня воскресенья, 5 апреля почти 50 раз атаковала два района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа. Россияне били по Никопольскому и Криворожскому району области.

Что известно

По словам чиновника, под удары попали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады. В результате ударов повреждены детсад, многоэтажки и частные дома, АЗС, предприятие, пожарная часть и ряд автомобилей.

"К сожалению, погиб 61-летний мужчина. Женщина 60 лет ранена", – резюмировал Газда, и добавил, что в Криворожском районе под вражеским ударом была Зеленодольская громада.

По уточненной информации от мэра Никополя Александра Саюка, в результате утренних обстрелов также были повреждены многоквартирный и четыре частных жилых дома, одна хозяйственная и четыре надворные постройки, а также газопровод, магазин, детсад, парник, и забор.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины добавляет, что также россияне атаковали пожарно-спасательное подразделение. Вналсдик удара поврежден фасад здания, окна и оборудование.

Напомним, в этот же день в Никополе российские войска атаковали гражданский автомобиль ударным дроном. В результате удара погиб мужчина, его жена получила тяжелые ранения.

Также в ночь на воскресенье, 5 апреля, войска РФ снова терроризировали Одессу. В результате вражеской атаки в облцентре горели автомобили, повреждены жилые дома, пострадали по меньшей мере три человека. Громко было и в Харькове: там были ранены две женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил93 средства воздушного нападения. В то же время украинским зентиникам удалось обезвредить 76 целей.

