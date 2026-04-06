Россия стала осуществлять массированные налеты дронов по Украине не только ночью, но и днем: почему враг изменил тактику

С конца марта российские оккупанты значительно интенсифицировали налеты дронов на территорию Украины не только в ночное, но и в дневное время. Количество применяемых средств террора в сутки исчисляется сотнями и многие говорят о новой тактике дневных ударов, которую применяют РОВ. Но действительно ли это так или причина совсем в другом?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Применение таких средств террора, как дроны-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" в дневное время суток безусловно повышает их визуальную фиксацию, сопровождение и эффективность уничтожения. По логике вещей применение этих средств террора ночью должно иметь более высокий КПД, поскольку процесс перехвата усложняется в разы.

Новая тактика противника на первый взгляд должна нести либо психологический характер, попытку посеять панику, либо целью может являться круглосуточное воздействие на экономику страны, которую парализует воздушная тревога. Также вполне реальной могла бы стать версия истощения ПВО накануне более мощного удара.

Но есть несколько но. Например, паническая версия не выдерживает критики рационального применения средств и уровня психологического воздействия днем и ночью, когда уровень страха как раз возрастает в разы. Опять таки, если говорить о попытке запугать украинцев, то ночью совершать такие налеты эффективнее.

Экономические убытки из-за круглосуточной тревоги определенные предприятия, которые соблюдают меры безопасности, конечно же несут. Но тогда такие налеты нужно было бы начинать с утра, но никак не ночью. И насколько они целесообразны, ведь взлет МиГ-31К, носителя Х-47М2 "Кинжал", обходится дешевле пуска сотен Shahed-136 и охватывает всю страну, а не отдельно взятые области и районы.

Что же до истощения ПВО, то после массированных налетов не осуществлялось не менее массированных ударов с прорывом "истощенной" защиты. Эта версия все же актуальная, ведь любой массированный удар – это так или иначе и истощение ПВО, и психологический эффект, и экономические последствия. Но все это сопровождающие составляющие основной задачи противника, которую он, на мой взгляд, сейчас пытается реализовать.

И задачей этой является реализация тактики сбалансированного террора.

Но что это такое, поговорим немного позже, а сейчас я хотел бы напомнить об истории прошлого года, более известной как…

Тысяча Shahed-136 каждую ночь

В мае 2025 года мне на глаза попались вышедшие буквально подряд две статьи авторства The Economist и Financial Times, посвященные тому, что Россия настолько нарастила производство Shahed-136, что скоро сможет себе позволить запускать каждую ночь по тысяче дронов-камикадзе.

Эти статьи, в действительности ни на каких фактах не базирующиеся, а больше несущие популистскую, бульварную составляющую, были процитированы новостными лентами в Украине и понравились некоторым нашим местным любителям хайпа на панических настроениях. Так и возник в 2025 году миф о том, что Россия скоро будет запускать по 1 000 Shahed-136 каждую ночь.

Тогда я оспорил эти статьи, просто приведя элементарный расчет.

По состоянию на май 2025 года Россия имела возможность в сутки производить примерно 90-100 Shahed-136 готовой продукции. Производство дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" составляло примерно то же количество. Таким образом, за одну ночь РОВ имели готовый комбинированный боекомплект с производства в количестве около 200 единиц +/-10%.

Ни о каком налете тысячи Shahed-136 тогда даже и речи не шло. Но уже 9 июля 2025-го РОВ провели атаку 728 дронами комбинированного типа, а 7 сентября был установлен (на тот момент) рекорд – 810 дронов. Эти налеты в очередной раз заставили вспомнить тему "тысяча "шахедов" каждую ночь", но мало кто обратил внимание на то, что они готовились заранее, боекомплект накапливался и только потом применялся.

Суммарно же в течение 2025 года применение дронов-камикадзе Shahed-136 и под конец года БМ-35 "Италмас", а также дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" противником имело следующий вид:

в январе – 2 507;

в феврале – 3 907;

в марте – 4 196;

в апреле – 2 357;

в мае – 3 512;

в июне – 5 412;

в июле – 6 394;

в августе – 4 133;

в сентябре – 5 651;

в октябре – 5 298;

в ноябре – 5 456;

в декабре – 5 131.

Таким образом, РОВ в 2025 году применили 56 954 дронов Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" или 155 дронов в сутки.

В 2026 году мы пока имеем следующую статистику:

в январе – 4 333;

в феврале – 5 160;

в марте – 5 884.

Показатель суточного применения дронов вырос до 170, но при этом следует учитывать и то, что Россия нарастила как их производство, так и стала дополнительно применять и другие модификации от других производителей, в частности речь идет о БМ-35 "Италмас" от ZALA AERO.

Что касается роста производства, то в настоящее время на предприятиях "Купол" (Ижевск) и "Алабуга" изготавливают до 100-120 "шахедов" в сутки +/- 10%. Аналогичное количество производится и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий".

Таким образом, в сутки РОВ имеют возможность получить в среднем около 250 +/- 10% дронов комбинированного типа Shahed-136 и "Гербер"/"Пародий", а также некоторое количество БМ-35 "Италмас".

Запомним эту цифру, ведь далее как раз настало время поговорить о тактике сбалансированного террора.

Сбалансированный террор

Все эти годы Россия стремилась масштабировать террор против тыловой Украины. Но практически на каждом типе предприятий она сталкивалась с технологической проблемой быстрого наращивания производства средств террора.

На примере Shahed-136 мы видим, что темпы производства готовой продукции в сравнении с тем же 2025 годом не показали стремительного рывка, а наращиваются крайне ограниченными темпами.

Выходом из ситуации, когда стратегия террора гражданского населения является неотъемлемой частью агрессии России против Украины, а масштабирование его ограничено технологичной немощностью производственного потенциала, стало более рациональное использование имеющихся средств. По крайней мере, такая тактика РОВ мне сейчас очевидна как никогда.

Для понимания этой тактики привожу пример последних массированных налетов.

С вечера 23 марта по вечер 24 марта РОВ применили по Украине 948 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербер"/"Пародий", из которых сбито было 906 или около 95% от общего количества. Это был рекордный налет по Украине за все время полномасштабного вторжения. Но с учетом накопления боекомплекта оккупанты к нему готовились с 14 марта.

Далее. Вечером 31 марта начались пуски дронов и по состоянию на 08:00 1 апреля РОВ применили 339 дронов, из которых около 200 были Shahed-136, а всего сбито было 298 целей. С 08:00 по 18:00 российские оккупанты продолжили пуски и применили 360 дронов, из которых около 250 Shahed-136, а сбито было суммарно 345 целей.

Таким образом, с 31 марта по 1 апреля РОВ применили 699 дронов, из которых сбито было 643 или 91% целей. Дроны-камикадзе Shahed-136 из этого количества составляли 450 средств террора или около 65%.

Но важно то, что этот налет стал возможным за счет производства и накопления дронов с 24 марта.

С 24 марта по 29 марта РОВ применили 442 дрона, из которых было около 300 Shahed-136. То есть, противник имел возможность накопить 348 единиц продукции или, с учетом суточного производства, минимум 600.

А вот после налета 29 марта к 1 апреля они накопили около 250 дронов, что вместе с суточным производством 31 марта и 1 апреля дает показатель минимум 750 дронов.

В ходе налета РОВ с 18:00 вечера 1 апреля по 08:00 2 апреля враг запустил 172 дрона, из которых 120 Shahed-136. Накопительный же эффект составил 78 средств террора, что с учетом производства прошедших суток – минимум 330 дронов и 580 единиц по состоянию на 3 апреля.

И что происходит 3 апреля? РОВ запускают 542 дрона.

Очевидно, что российские оккупанты сейчас максимально сбалансированно, математически обоснованно и рационально рассчитывают налеты – так, чтобы масштабировать террор настолько, насколько это возможно с учетом технологических ограничений производства.

Что же касается пусков в дневное время суток, то этот фактор обусловлен отсутствием у России достаточного количества пусковых площадок, чтобы можно было в течение одной ночи, например, запустить тысячу дронов. Кстати, это был еще один довод с моей стороны относительно того, что каждую ночь РОВ не могут запускать тысячу Shahed-136 – отсутствие достаточного количества пусковых площадок.

Разумеется, российское командование ставит задачу по строительству новых площадок и оно ведется. Но на сегодняшний день чтобы запустить 800, 900 и даже 1 000 дронов, это придется делать в течение суток, а не нескольких ночных часов.

В свою очередь такие долговременные пуски ставят под угрозу ответного удара по пусковым площадкам украинскими средствами поражения.

Выводы

В настоящее время мы можем наблюдать более рациональное и сбалансированное применение российскими оккупантами своих средств террора в математическом плане – умеренность и обоснованность расчетов для каждого налета и подготовки к нему.

Такой метод говорит о том, что определенное обновление персонала в группах планирования у РОВ все же имело место быть, тактика налетов приобрела более высокий интеллектуальный уровень нежели прежде. В свою очередь это обусловлено технологическими и производственными проблемами, которые до сих пор мешают России вывести террор против тыловой Украины на тот уровень, который она себе планировала. К этим проблемам добавляется ограниченная техническая возможность РОВ одновременно запускать большое количество дронов.

Безусловно, ни в коем случае нельзя недооценивать врага, особенно в его стремлении совершенствовать методы убийства украинцев, но и посыпание головы пеплом в данном случае излишне.

Повторюсь, нынешние тенденции учащения и растяжения по времени налетов РОВ – это не следствие выросшего производства готовой продукции средств террора, а скорее новая форма планирования. Более рациональная, выверенная, расчетливая и хладнокровная, ставшая вынужденной мерой при ограниченных возможностях в вопросах масштабирования – как производства, так и террора.

И мы вполне можем использовать слабые стороны этой формы планирования для противодействия этим новым вызовам.