Силы беспилотных систем поразили фрегат 'Адмирал Григорович' в порту Новороссийска и атаковали буровую установку 'Сиваш'. Видео

В ночь на 6 апреля подразделения Силы беспилотных систем поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск Краснодарского края. Кроме того, были нанесены удары и по буровой установке "Сиваш".

Видео дня

Об этом сообщил командир СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Видео результативной работы он обнародовал в своем Telegram-канале.

"Не мы бьем-верба бьет: ракеты в молоко, дроны в цель. Птицы СБС в ночь 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и доставили немного благодатного огня на буровую установку "Сиваш", – иронично написал глава СБС.

Он добавил, что операцию выполнили подразделения Птицы 1-го ОЦ Сил беспилотных систем, а ее планирование и координацию обеспечила СБУ. Уровень нанесенных повреждений на судне пока уточняется разведкой.

Вместе с тем плавучую буровую установку "Сиваш" поразили подразделения Птахи 413-го ОП "Рейд" во взаимодействии с силами глубинного поражения ВМС.

В своем отчете "Мадьяр" вспомнил и о "горящем ночью порту "Шесхарис", по которому отработали силы и средства глубинного поражения СОУ и отметил, что подобные удары будут повторяться.

Дополняется...