США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk на более 100 млн долларов

Соединенные Штаты согласовали продажу Украине военного оборудования для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Общая стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Главным исполнителем контракта выступит корпорация Sierra Nevada из Энглвуда, штат Колорадо. Об этом говорится на сайте американского Государственного департамента.

Госдеп США поддержал продажу оборудования для усиления украинской ПВО

Как отмечается, Украина обратилась с запросом к США по закупке прицепов для установки мачт, проведения модернизации и технического обслуживания, а также поставки запасных частей, расходных материалов и комплектующих.

Отдельно предусмотрена ремонтная поддержка, восстановление техники, а также предоставление инженерно-технических и логистических услуг от правительства США и подрядных организаций. В пакет также входят другие сопутствующие элементы обеспечения и программной поддержки ракетных систем FrankenSAM HAWK.

"Продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", – отметили в Госдепе США.

Там добавили, что соглашение о поставках усилит способности Украины противодействовать как текущим, так и потенциальным угрозам, а также повысит ее возможности в выполнении задач самообороны и безопасности благодаря более интегрированной системе противовоздушной обороны.

Отмечается, что предложенная продажа не изменит базового военного баланса в регионе и не повлияет негативно на обороноспособность Соединенных Штатов.

Что известно о ЗРК Hawk

MIM-23 Hawk – это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны. Его главной задачей является защита войск, городов и критической инфраструктуры от атак с воздуха.

Основные характеристики:

– вес ракеты 590 кг;

– длина 5,08 м;

– диаметр 370 мм;

– боевая часть осколочная, массой 54 кг;

– двигатель твердотопливный ракетный;

– размах крыльев 1,19 м;

– дальность поражения до 45 км (в зависимости от модификации ракеты);

– практическая высота/предел поражения до 20 км;

– скорость до 2,4 Маха;

– система наведения полуактивное радиолокационное наведение.

