Украина могла тайно получить от страны ЕС противобаллистические ракеты MSE к комплексам Patriot

Правительство Польши могло тайно передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах MSE (Missile Segment Enhancement), способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

Ни украинское, ни польское правительство по состоянию на 18 апреля не подтверждали факт передачи ракет MSE. Об этом сообщает издание Defense Express.

Новая партия ракет для Patriot

Аналитики отметили, что Польша, имеющая на своем вооружении Patriot, до сих пор не передавала ничего под этот комплекс Украине. Однако теперь появились намеки на то, что эта страна могла передать ракеты MSE.

Издание обратило внимание на то, что министр обороны Украины Михаил Федоров во время заседания контактной группы Рамштайн, посвященной помощи Украине, поблагодарил союзников за поддержку систем Patriot и поставку ракет к ним. Среди стран, которым была высказана благодарность, была Польша.

Поэтому предполагается, что Польша могла тайно передать Украине определенное количество ракет MSE в качестве помощи. Сейчас у польской армии есть всего лишь 2 батареи ЗРК Patriot, которые заказали в 2018 году за 4,75 миллиарда долларов в рамках первой части программы Wisła.

Вместе с двумя батареями Patriot по этому контракту было поставлено 208 противоракет MSE, которые сейчас и составляют основу боекомплекта этого ЗРК на вооружении Польши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 15 апреля, в Германии прошла 34-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание было в гибридном формате: в Берлине лично присутствовали руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте).

Напомним, Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

