Путин спешит закончить войну, прихватив 'регионы России'. Фейгин пояснил, как выйти из тупика

В Кремле заявили, что война с Украиной может закончится в течение суток, если руководство нашей страны отдаст приказ о выведении войск "из регионов России" – территорий Украины, которые в РФ считают своими. Причем, речь не только о Донецкой области, но и, как минимум, еще о двух, которые Кремль "записал" в свою конституцию – Запорожской и Херсонской. Аппетиты агрессора могут быть еще большими. Например, от Украины могут потребовать выведения войск и из Харьковской области. Тем не менее, объективно, страна-агрессор заинтересована в скорейшем завершении войны.

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Личная встреча кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского невозможна, поскольку для Путина она стала бы очередным унижением. Ситуация в тупике, но только до тех пор, пока внутри России не начнется "бурление", а элиты и народ в один голос не станут требовать сворачивания войны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Песков заявил, что якобы война завершится до конца суток, если только Украина выведет свои войска с неоккупированной части Украины, которую в Кремле считают своей. Зачем делаются такие заявления? Можно ли считать это признаком того, что Кремль спешит решить свой "украинский вопрос"? Если да, почему и как, по вашему мнению, будут развиваться события дальше?

– Прежде всего, необходимо учитывать контекст. Наверняка так Песков ответил на какой-то из заданных журналистами вопросов. Может, он и походя это сделал, и теперь на основании этой фразы делаются намного большие выводы, чем она того заслуживает.

Но мы исходим из того, что Москва тем самым играет с Соединенными Штатами, чтобы не выглядеть страной, которая вообще не идет ни на какие переговоры, не приемлет никаких вариантов решения проблемы и так далее, хотя на самом деле это так и есть.

Вот, Песков говорит о том, чтобы вывести украинские войска... Но откуда вывести? Заметьте, он же не уточняет. Вывести войска только из Донецкой области? Или же речь идет и об области Херсонской и Запорожской?

– Да-да, он сказал "уйти из регионов России".

– А это какие "регионы России"? Это все территории, которые они считают российскими. Так они вообще завтра скажут, что и из Харьковской области Украина забыла вывести войска. "Вот вывели из Запорожской, Херсонской, вывели из Донецкой. Но вы знаете, на самом деле Харьковская и Сумская области – это тоже российские области. Вы просто не поняли. Вам же сказали выводить войска немедленно".

Понятно, что Украина на это не отреагирует, поэтому это вряд ли адресовано ей.

А что, Украина отреагирует на этот призыв хоть в каком-то виде? Нет, конечно. С чего это она должна куда-то выводить войска?

– Понятно, что они делают подобные заявления не для того, чтобы Киев ответил позитивно. Но как вы думаете, а в чем цель таких заявлений? Могут ли они быть адресованы прежде всего Трампу?

– Это, в первую очередь, адресовано Трампу. Европа для Кремля сложный адресат, поскольку Европу они считают воюющей с ними. Про Трампа они не могут так говорить. Они говорят о "НАТО минус США", потому что с США они, по сути, ведут игру в пользу друг друга – Трамп помогает Москве, ослабляет санкции и делает много чего другого. Поэтому, конечно, такие заявления адресованы в большей степени Америке.

Хотят ли они быстрейшего заключения мира? Не исключено, конечно, потому что у них ресурсы тают и нет возможности полноценно продолжать войну, хотя бы даже в масштабах и интенсивности в 2023-2024 годов. Конечно, они были бы заинтересованы в том, чтобы им просто так все отдали. И сейчас они стоят перед выбором, объявлять ли опять мобилизацию, но они на это идти не хотят, поскольку мобилизация – это сложный процесс, и неизвестно, какой будет реакция.

Поэтому, конечно, в каком-то смысле они торопятся, им бы хотелось, чтобы Киев согласился на их требования, но Киев же не согласится. Поэтому это бессмысленно.

– Вы сказали о том, что Москва хотела бы закончить войну, но пока что только на своих условиях. Одновременно, в последнее время все чаще звучат предложения о личной встрече Путина с Зеленским, в частности, в условиях, когда Соединенные Штаты фактически уже самоустранились от этой темы. Считаете ли вы, что это в принципе возможно?

– Это нереально. Путин не пойдет на личную встречу с Зеленским. Почему? Потому что он хочет закончить войну на своих условиях, а Зеленский на это не пойдет. Итог встречи будет для Путина отрицательным, поскольку на этой встрече он будет унижен.

Все понимают, что потребность в такой встрече выше именно у Москвы, а не у Киева. И поэтому он не пойдет на такое. Нет, конечно, если Зеленский приедет в Москву, куда его приглашает Путин, то это будет другой разговор, ведь Путин окажется на своей территории. Но где-то на нейтральной территории он не сможет контролировать встречу, и Зеленского не сможет контролировать. В такой ситуации для Путина это абсолютно неприемлемо.

Путин никогда не будет встречаться, если он не знает, не прогнозирует, как сложится диалог. Один раз он встретился с Зеленским в декабре 2019 года, и это кончилось тем, что он считал себя униженным тем, что Зеленский в последнюю минуту отказался от плана Штайнмайера. Путин не хочет повторять этого опыта.

Зеленский будет в вполне выигрышной ситуации, если он встретится с Путиным, потому что эта встреча покажет бессилие диктатора. Украина в том положении, в котором находится, ей терять нечего. А Москве есть, что терять.

Не будет повтора Анкориджа, где Путин установил правило, что он, а не принимающая сторона, первым выступал перед журналистами с заявлением и отказался от вопросов. Будет Зеленский соблюдать такой протокол? Конечно, не будет. Он его нарушит. Более того, он скажет самые уничижительные слова о Путине. Выйдет к журналистам и скажет, что тот срет в чемодан или что-нибудь в этом роде. Все будут смеяться.

Нет, Путин не пойдет на личную встречу.

– То есть, снова тупик?

– Снова тупик. Тупик до того момента, пока в самой России по итогу всех этих событий не начнется какое-то бурление. Там должно возникнуть мнение, что войну надо заканчивать, и мы должны увидеть всполохи этого на высших уровнях и на уровне населения.

На самом деле население никого не интересует, но люди скажут: "мы уже не выдерживаем, дальше войну мы просто не вывозим. Давайте-ка мы ее все-таки на каких-то приемлемых условиях закончим".

И этому давлению Путин поддастся.

– Имеется в виду давление олигархов, его окружения?

– Все вместе, и властного класса. Прежде всего, экономическое давление. Когда экономический блок правительства скажет: "мы просто дальше эту войну не вывозим, поэтому давайте как-то будем это уже сворачивать". Экономика в итоге несет издержки, которые возникают в ходе осуществления всей этой истории.

– Но, когда этот момент настанет, сейчас трудно сказать.

– Трудно сказать. Мы не можем сейчас этого знать.