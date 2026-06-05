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Путин спешит закончить войну, прихватив "регионы России". Фейгин пояснил, как выйти из тупика

Татьяна Гайжевская
War
5 минут
3,9 т.
Путин спешит закончить войну, прихватив 'регионы России'. Фейгин пояснил, как выйти из тупика
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В Кремле заявили, что война с Украиной может закончится в течение суток, если руководство нашей страны отдаст приказ о выведении войск "из регионов России" – территорий Украины, которые в РФ считают своими. Причем, речь не только о Донецкой области, но и, как минимум, еще о двух, которые Кремль "записал" в свою конституцию – Запорожской и Херсонской. Аппетиты агрессора могут быть еще большими. Например, от Украины могут потребовать выведения войск и из Харьковской области. Тем не менее, объективно, страна-агрессор заинтересована в скорейшем завершении войны.

Личная встреча кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского невозможна, поскольку для Путина она стала бы очередным унижением. Ситуация в тупике, но только до тех пор, пока внутри России не начнется "бурление", а элиты и народ в один голос не станут требовать сворачивания войны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Песков заявил, что якобы война завершится до конца суток, если только Украина выведет свои войска с неоккупированной части Украины, которую в Кремле считают своей. Зачем делаются такие заявления? Можно ли считать это признаком того, что Кремль спешит решить свой "украинский вопрос"? Если да, почему и как, по вашему мнению, будут развиваться события дальше?

– Прежде всего, необходимо учитывать контекст. Наверняка так Песков ответил на какой-то из заданных журналистами вопросов. Может, он и походя это сделал, и теперь на основании этой фразы делаются намного большие выводы, чем она того заслуживает.

Но мы исходим из того, что Москва тем самым играет с Соединенными Штатами, чтобы не выглядеть страной, которая вообще не идет ни на какие переговоры, не приемлет никаких вариантов решения проблемы и так далее, хотя на самом деле это так и есть.

Вот, Песков говорит о том, чтобы вывести украинские войска... Но откуда вывести? Заметьте, он же не уточняет. Вывести войска только из Донецкой области? Или же речь идет и об области Херсонской и Запорожской?

– Да-да, он сказал "уйти из регионов России".

– А это какие "регионы России"? Это все территории, которые они считают российскими. Так они вообще завтра скажут, что и из Харьковской области Украина забыла вывести войска. "Вот вывели из Запорожской, Херсонской, вывели из Донецкой. Но вы знаете, на самом деле Харьковская и Сумская области – это тоже российские области. Вы просто не поняли. Вам же сказали выводить войска немедленно".

Понятно, что Украина на это не отреагирует, поэтому это вряд ли адресовано ей.

А что, Украина отреагирует на этот призыв хоть в каком-то виде? Нет, конечно. С чего это она должна куда-то выводить войска?

– Понятно, что они делают подобные заявления не для того, чтобы Киев ответил позитивно. Но как вы думаете, а в чем цель таких заявлений? Могут ли они быть адресованы прежде всего Трампу?

– Это, в первую очередь, адресовано Трампу. Европа для Кремля сложный адресат, поскольку Европу они считают воюющей с ними. Про Трампа они не могут так говорить. Они говорят о "НАТО минус США", потому что с США они, по сути, ведут игру в пользу друг друга – Трамп помогает Москве, ослабляет санкции и делает много чего другого. Поэтому, конечно, такие заявления адресованы в большей степени Америке.

Хотят ли они быстрейшего заключения мира? Не исключено, конечно, потому что у них ресурсы тают и нет возможности полноценно продолжать войну, хотя бы даже в масштабах и интенсивности в 2023-2024 годов. Конечно, они были бы заинтересованы в том, чтобы им просто так все отдали. И сейчас они стоят перед выбором, объявлять ли опять мобилизацию, но они на это идти не хотят, поскольку мобилизация – это сложный процесс, и неизвестно, какой будет реакция.

Поэтому, конечно, в каком-то смысле они торопятся, им бы хотелось, чтобы Киев согласился на их требования, но Киев же не согласится. Поэтому это бессмысленно.

Путин спешит закончить войну, прихватив "регионы России". Фейгин пояснил, как выйти из тупика

– Вы сказали о том, что Москва хотела бы закончить войну, но пока что только на своих условиях. Одновременно, в последнее время все чаще звучат предложения о личной встрече Путина с Зеленским, в частности, в условиях, когда Соединенные Штаты фактически уже самоустранились от этой темы. Считаете ли вы, что это в принципе возможно?

– Это нереально. Путин не пойдет на личную встречу с Зеленским. Почему? Потому что он хочет закончить войну на своих условиях, а Зеленский на это не пойдет. Итог встречи будет для Путина отрицательным, поскольку на этой встрече он будет унижен.

Все понимают, что потребность в такой встрече выше именно у Москвы, а не у Киева. И поэтому он не пойдет на такое. Нет, конечно, если Зеленский приедет в Москву, куда его приглашает Путин, то это будет другой разговор, ведь Путин окажется на своей территории. Но где-то на нейтральной территории он не сможет контролировать встречу, и Зеленского не сможет контролировать. В такой ситуации для Путина это абсолютно неприемлемо.

Путин никогда не будет встречаться, если он не знает, не прогнозирует, как сложится диалог. Один раз он встретился с Зеленским в декабре 2019 года, и это кончилось тем, что он считал себя униженным тем, что Зеленский в последнюю минуту отказался от плана Штайнмайера. Путин не хочет повторять этого опыта.

Зеленский будет в вполне выигрышной ситуации, если он встретится с Путиным, потому что эта встреча покажет бессилие диктатора. Украина в том положении, в котором находится, ей терять нечего. А Москве есть, что терять.

Не будет повтора Анкориджа, где Путин установил правило, что он, а не принимающая сторона, первым выступал перед журналистами с заявлением и отказался от вопросов. Будет Зеленский соблюдать такой протокол? Конечно, не будет. Он его нарушит. Более того, он скажет самые уничижительные слова о Путине. Выйдет к журналистам и скажет, что тот срет в чемодан или что-нибудь в этом роде. Все будут смеяться.

Нет, Путин не пойдет на личную встречу.

– То есть, снова тупик?

– Снова тупик. Тупик до того момента, пока в самой России по итогу всех этих событий не начнется какое-то бурление. Там должно возникнуть мнение, что войну надо заканчивать, и мы должны увидеть всполохи этого на высших уровнях и на уровне населения.

На самом деле население никого не интересует, но люди скажут: "мы уже не выдерживаем, дальше войну мы просто не вывозим. Давайте-ка мы ее все-таки на каких-то приемлемых условиях закончим".

И этому давлению Путин поддастся.

– Имеется в виду давление олигархов, его окружения?

– Все вместе, и властного класса. Прежде всего, экономическое давление. Когда экономический блок правительства скажет: "мы просто дальше эту войну не вывозим, поэтому давайте как-то будем это уже сворачивать". Экономика в итоге несет издержки, которые возникают в ходе осуществления всей этой истории.

– Но, когда этот момент настанет, сейчас трудно сказать.

– Трудно сказать. Мы не можем сейчас этого знать.

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