Силы обороны Украины за последние двое суток устроили российскому военно-промышленному комплексу и логистике тотальный локдаун, умноженный на ноль. "Краткий" перечень "списанного" имущества, которое больше никуда не плывет, не летит и ничего не поставляет:

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- Корвет Балтийского флота "Бойкий": превращен в 100-метровый неподвижный металлолом в сухом доке (выжжены кабельные магистрали, электроника управления оружием и морская ПВО С-350).

- 50-метровый сторожевой корабль "Светляк": разнесен в хлам в Азовском море вместе со всем своим арсеналом артиллерии и позорно промолчавшим ПЗРК.

- Нефтяной терминал "Санкт-Петербург": минус один полностью уничтоженный резервуар, шесть поврежденных и две полностью выжженные технологические эстакады.

- Пороховой завод "Эластик" и филиал "Гефест" (Рязанская область): пожар на более 400 кв. м, который полностью остановил выпуск пороха для взрывчатки.

- Мичуринский завод "Прогресс": сожжено складскую площадь более 200 кв. м, ликвидировав готовую партию дефицитных компонентов для высокоточных ракет и авиации.

- Логистический узел Горловка - Енакиево: утилизировано не менее 15 военных машин, включая кучу из четырех больших фур и бензовоз.

- Железнодорожная станция в Джанкое: полностью закрыта и парализована для переброски войск после сокрушительных прилетов БПЛА.

- Энергосистема оккупации: взорваны критические трансформаторы в Булавинском и Углегорске, что обесточило вражеские ремонтные базы и мастерские БПЛА.

- Тыловое обеспечение: уничтожены цистерны с ГСМ в Макеевке, а также склады горючего в Симферополе и Мелитополе.

- ПВО и навигация в Стрелковом: ликвидированы ЗРПК "Панцирь-С1" и радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н, что полностью парализовало местный аэродром.

Впечатляющая деградация военной машины оккупантов зафиксирована в беспрецедентных цифрах за май, который стал худшим месяцем для России за всю войну по соотношению потерь и достигнутого результата. Оккупационные войска потеряли почти 34 000 человек убитыми и ранеными. При этом чистый территориальный прирост врага оказался отрицательным с учетом 20 кв. км, которые успешно отвоевали Силы обороны Украины.

Математика оккупации теперь выглядит как абсолютный бред: за каждый захваченный квадратный километр агрессор платит в среднем 1700 своими солдатами. Это в десятки раз хуже показателей прошлого года, когда продвижение позиционной войны составляло 500 кв. км за месяц.

Главным фактором этого краха является тотальный логистический локдаун: по данным Генштаба ВСУ, установлен абсолютный месячный рекорд - уничтожено 8612 единиц вражеской автомобильной техники. Также зафиксировано рекордное уничтожение артиллерии - 1993 единицы. Это обусловлено критическим выбиванием мобильных установок и вынужденным переходом врага на старый, низкомобильный буксируемый лом. Российская противовоздушная оборона системно ликвидируется со скоростью 1–2 комплекса в сутки, достигнув рекорда в около 40 систем за май, что окончательно превратило российские ЗРК с охотников на беспомощную добычу. Враг входит в летнюю кампанию не с позиции силы, а в состоянии глубокого логистического кризиса.

Стратегическая система ПВО РФ полностью рассыпалась, что доказывает беспрецедентный разгром нефтяного терминала "Санкт-Петербург". Несмотря на проведение международного экономического форума (ПМЭФ) и ожидаемый визит Путина, когда город должен был бы защищаться сверхплотно, противовоздушная стена оккупантов пропустила рекордные девять дронов. Украинские инженеры применили тактику сверхнизкого полета на высоте всего 3 метра над водой со стороны Финского залива, что ослепило радары из-за экранирования водной поверхности.

Российские ЗРПК "Панцирь" безнадежно мазали мимо целей. Результат: один резервуар полностью уничтожен, шесть повреждены, две технологические эстакады выгорели.

По аналогии с Феодосийским терминалом, где поврежденные цистерны оккупанты так и не смогли восстановить, эти семь резервуаров в Питере списаны навсегда.

Параллельно в Рязанской области Силы беспилотных систем разорвали в клочья стратегический пороховой завод "Эластик" и территорию филиала "Гефест", где пожар охватил более 400 кв. м, остановив выпуск пороха для взрывчатки.

В Тамбовской области на Мичуринском заводе "Прогресс" точным ударом сожжено складскую площадь более 200 кв. м, ликвидировав готовую партию дефицитных компонентов для высокоточного ракетного вооружения и авиации, что полностью обрывает производственную цепочку врага.

На море развернулся тотальный флотоцид, где российские корабли демонстрируют абсолютное банкротство своих оборонных систем.

В Кронштадте модернизированный украинский дрон FP1 с боевой частью не менее 100 килограммов разбил голову корвета Балтийского флота "Бойкий", который должен был защищать контрабандный теневой танкерный флот РФ. Пожар длился более трех часов из-за никчемной организации противопожарных мероприятий на базе ВМФ, выпалив кабельные магистрали, электронику управления оружием и морскую версию ПВО С-350 дальностью 120 километров. Без электроники этот стометровый корабль превратился в неподвижный металлолом в сухом доке по сценарию распила денег а-ля "Адмирал Кузнецов".

На следующий день в акватории Азовского моря возле поселка Юркино в оккупированном Крыму украинский дрон FP2 со скоростью 200 км/ч и огромной боевой частью под 200 кг разнес 50-метровый пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк". Его профильное вооружение - артиллерийская установка АК-176, шестиствольный зенитный пулемет калибра 14,5 мм и 16 единиц ПЗРК "Игла" - позорно промолчало из-за тотального непрофессионализма экипажа. Это уже третий уничтоженный корабль оккупантов возле Керченского пролива, что означает системное пробивание воздушного и морского коридора.

На оперативной глубине Силы обороны реализуют логистический локдаун, зажимая оккупированный Донецк в жесткую воздушную блокаду.

Подразделения Третьего армейского корпуса и 63-й бригады с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения ежедневно уничтожают сотни военных автомобилей прямо в центре Донецка возле Донбасс Арены и на трассе в Луганск, доставая врага на дистанции до 200 километров благодаря стабильной доставке дронов "Хорнет".

Удары осуществляются посреди белого дня, что подтверждает уверенность в ликвидации вражеского ПВО на Лиманском направлении, где продвижение оккупантов за несколько лет равно нулю.

Кроме того, медлстрайк-дроны 28-й бригады, в том числе более дешевые аппараты "Дартс" стоимостью 1000 долларов с дальностью до 40 километров, взяли под полный контроль Горловку - критический распределительный узел между Донецком и Дебальцево, ведущий к Бахмуту, Торецку и Часовому Яру.

В Горловке и Енакиево уничтожено не менее 15 машин, включая кучу из четырех больших фур и бензовоз, от которого остались только рожки да ножки. Параллельно железнодорожная станция в Джанкое полностью закрыта после сокрушительных прилетов украинских БПЛА, что парализовало железнодорожную инфраструктуру для переброски войск.

Технологическое преимущество ВСУ обеспечивается интеграцией передовых решений, которые делают украинские аппараты неуязвимыми для российского РЭБ. На сверхдальних расстояниях в 1100–1200 километров, как при уничтожении кораблей в Каспийском море или на Балтике, управление модернизированными дронами FP1 происходит в режиме онлайн через терминалы Starlink. Несмотря на формальный запрет в РФ, спутниковый луч полностью покрывает всю прибрежную 20–30-километровую зону сухих доков и портов, поскольку луч создает конус на границе международного морского пространства.

Дополнительно уничтожаются критические узлы инфраструктуры: в Донецкой области в Булавинском и Углегорске взорваны трансформаторы, что обесточило вражеские ремонтные базы, связь и мастерские БПЛА, заставляя огромную человеческую массу давить самой на себя. В Макеевке сожжены цистерны с ГСМ, в Симферополе и Мелитополе уничтожены склады горючего, в Херсонской области в Стрелковом ликвидированы ЗРПК "Панцирь-С1" и радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н, что полностью парализовало работу местного аэродрома.

Все эти действия являются элементами единой стратегии: уничтожение автомобильной, морской и железнодорожной логистики, а также систем ПВО врага загоняет топливное снабжение оккупантов на единственный оставленный путь - железнодорожные пути Крымского моста.

Финалом этой системной конвейерной кампании станет неизбежный одновременный удар модернизированными FPV-дронами с большими боевыми частями, надводными аппаратами Magura V5 и подводными беспилотниками по железнодорожным эшелонам с горючим непосредственно на мосту Ротенберга, что приведет к длительному горению, плавлению конструкций и окончательному стратегическому краху российской группировки с последующим масштабным контрнаступлением ВСУ.