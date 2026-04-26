Мощный предохранитель от нового вторжения России – не Устав НАТО. Нарожный назвал лучшие гарантии безопасности

Что может существенно ослабить способности воевать страны-агрессора России? Что может стать действенным предохранителем от нового нападения на Украину после подписания мирного соглашения? Несмотря на многочисленные украинские удары по объектам нефтепереработки России, в сухом остатке война в Иране обеспечит Кремлю сверхприбыли за счет подорожания нефти. В этом смысле эта война играет на руку агрессору.

В то же время, гарантии безопасности для Украины на случай новой попытки агрессии России должны быть гораздо мощнее и конкретнее, чем 5-я статья Устава НАТО. После зафиксированного акта нападения не должно быть никаких консультаций, предусмотренных натовским уставом – вместо этого Украина должна мгновенно получить от стран-гарантов оружие, которое нанесет сокрушительный удар по России, прежде всего, ракеты дальнего радиуса действия, например, Tomahawk.

Украина также может последовать примеру стран Балтии, в которых размещены небольшие военные континенты стран Евросоюза. Достаточно даже одного такого батальона. В таком случае акт агрессии против этого подразделения будет расцениваться как агрессия на весь Евросоюз с соответствующими последствиями.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Павел Нарожный.

– Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Путин фактически ждет результата войны в Иране. Если она завершится и цены на нефть пойдут вниз, он может задуматься о сворачивании войны против Украины из-за того, что она станет для него экономически невыгодной. Согласны ли вы с тем, что война в Иране действительно играет столь важную роль в планах Путина? Насколько важен для Кремля именно экономический фактор?

– Давайте разберемся и посмотрим, что сейчас происходит в России. С точки зрения экономики у них сейчас огромные проблемы. В чем они заключаются? Прежде всего, у них есть дефицит бюджета за январь-февраль почти 70 млрд долларов. Эту сумму они должны были использовать за весь год, но исчерпали за два месяца, до конца февраля. Они абсолютно официально делают секвестр бюджета. Все, что они планировали в сентябре-ноябре 2025 года, уже весной 2026 года оказалось неактуальным.

Поэтому им очень повезло, что Трамп развязал войну в Иране, ведь Россия в будущем получит сверхприбыли от этой войны.

Как происходит этот процесс? Есть танкер, который находится в какой-то третьей стране, он идет на загрузку в Новороссийск или в Усть-Лугу, там его заливают нефтью, и он себе потихоньку, со скоростью пешехода, направляется к своему месту назначения, где его разгружают. И только в этот момент Россия получает деньги. Значит, только через 10-30 дней с момента загрузки они начнут получать прибыль. Да, ударами по российским НПЗ, по Усть-Луге, по Новороссийску и так далее мы перекрыли около 40-50% их экспортных возможностей, но все равно они денег заработают.

В то же время около 30% ВВП РФ формирует именно нефть, а остальное формируется компаниями, которые прямо или косвенно обслуживают добычу, переработку и экспорт нефти. Здесь, в частности, можно вспомнить азотные минеральные удобрения, которые производятся из газа, экспорт газа, обслуживание месторождений и тому подобное.

Один российский экономист Игорь Липсиц сказал: если у России полностью забрать нефть и газ, то российская экономика ничем не будет отличаться от украинской.

В 2024 и 2025 году российская экономика росла, в этом году, по прогнозу МВФ, она должна была вырасти на 1,1%. Но уже есть определенные сомнения, ведь за первые два месяца 2026 года абсолютно официально экономика России упала на 1,8%. Это очень много, и это, по сути, начало рецессии. Но, к сожалению, в марте началась война в Иране, и цены на нефть пошли вверх. Это их вытянет. Трудно сказать, на сколько именно, но вытянет.

Стоит также принять во внимание, что на сегодняшний день вся российская экономика построена на военных расходах. Официально около 8% их ВВП – это расходы на войну: зарплаты военным, закупка оружия и тому подобное. Скрытых расходов еще примерно 5-8%. Почему скрытых? Потому что у них есть "добровольно-принудительное" кредитование их военных предприятий. То есть, банк хочет или не хочет, но дает кредит какой-то компании по производству танков, а вернет та компания деньги или нет, никого особо не волнует. Но если такой кредит не предоставляешь, у тебя заберут лицензию или уничтожат как-то иначе.

Теперь представим, что будет, если Россия закончит войну в Украине. Создастся очень интересная ситуация: расходов на войну не будет, всех людей, которые сейчас находятся в армии, уволят, но санкции никто не отменит. Поэтому Путину надо любой ценой продолжать войну. А продолжать ее он может только тогда, когда у него есть деньги. А деньги у него есть только тогда, когда цены на нефть высокие. Поэтому вывод здесь очень простой.

– В контексте гарантий безопасности президент Зеленский отметил, что мнение, что Россия откажется от нового нападения на Украину из-за того, что страна-агрессор боится президента Трампа, ошибочно, ведь действующий президент США будет на посту еще 2,5 года. По вашему мнению, как могли бы выглядеть гарантии безопасности от Соединенных Штатов, которые бы действительно сделали невозможным новое нападение на нашу страну?

– Что может влиять на Россию? Передача Украине американского оружия большого радиуса действия. Конечно, стратегическое или ядерное оружие нам никто передавать не будет, поэтому речь может идти исключительно о ракетах большого радиуса действия. Например, те же Tomahawk, о которых очень много говорилось, которых на самом деле в США не так уж и много. Но это может стать условным предохранителем.

Как мы видим, Путин не способен быстро захватить Украину. Украина – как тот еж, который иголки вздернул, а Россия как тот медведь, который боится этого ежа взять в руки и не может ему ничего причинить.

Какими могут быть гарантии? В США должны принять какой-то закон, где будет сказано: в случае нарушения, зафиксированного какой-то авторитетной независимой третьей стороной, – пересечения границы, обстрела и т.д., – США будут защищать своего союзника Украину. Причем, здесь все будет происходить не так, как записано в пятой статье устава НАТО – что в таком случае начинаются консультации. Нет. В этот момент происходит факт передачи оружия Украине или финансирование производства необходимого нам оружия, которое было бы способно разрушить экономику России.

То есть чтобы и Соединенные Штаты, и Россия знали, что такая статья есть, что она сработает автоматически, что не будет такой ситуации, когда Трамп отказывается подписать какой-то документ, идет в отказ, заявляет, что предыдущие договоренности больше не работают и тому подобное. Если такой предохранитель будет, если он будет висеть над головой России как дамоклов меч, думаю, это сработает.

В подобном формате сейчас работает защита стран Балтии. Там расположен всего один батальон, который планируют расширить до бригады, но задача этого батальона – героически погибнуть в случае, если на Балтию нападет Россия. В этом батальоне есть с десяток солдат из каждой страны Европейского Союза, а значит, агрессия против него будет автоматически расцениваться как агрессия против всех стран Европейского Союза. В таком случае Россия автоматически начинает воевать не только с условной Латвией, а со всем ЕС.

Нам также нужен предохранитель такого формата. Тогда, если Россия его переступает, для нее наступают определенные неотвратимые последствия. Я думаю, что такое сработает.