Уничтожение российского дрона-камикадзе в небе над Украиной британским истребителем Eurofighter Typhoon из воздушного пространства Румынии – это беспрецедентный случай.

Я неоднократно обращал внимание на бездействие ВВС Румынии, поднимавших свою боевую авиацию, когда российские ударные дроны типа Shahed-136 не только приближались, но и нарушали воздушную границу страны. По всей видимости, Бухарест решил сделать дипломатический финт, не беря на себя прямую ответственность за сбитие российских средств террора, но давая на это добро британской авиации.

Примечательно то, что обломки российского дрона-камикадзе были обнаружены на территории Румынии, в районе Бариера-Траян приграничного города Галац, что так же указывает на направление полета средства террора, в маршрут которого явно было заложено очередное пересечение воздушного пространства соседнего с Украиной государства. Очевидно, россияне и в этот раз пытались использовать воздушное пространство Румынии для осуществления маневров, в ходе ударов по югу Одесской области.

Будем надеяться, что этот случай станет не исключением, а системным явлением, когда российские средства террора, приближающиеся не только к воздушному пространству Румынии, но и других европейских стран, будут уничтожаться в режиме на упреждение.