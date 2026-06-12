Силы обороны отминусовали ещё 1300 российских захватчиков: данные Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1300 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 380 тыс. 120 человек.

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Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 12 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка ( 12 014), одну боевую бронированную машину (24 728), 78 артиллерийских систем (43 865), две РСЗО (1 861), одно средство ПВО (1 417), 2 218 БПЛА оперативно-тактического уровня (344 869), восемь наземных робототехнических комплексов (1 636).

Также уничтожено 352 единицы автомобильной техники и автоцистерн ( 105 850), три единицы специальной техники ( 4 280).

Всего за сутки Россия потеряла 2 667 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 733 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в День Сил беспилотных систем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько вражеских целей поразили воины СБС с июня прошлого года.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о преимуществе Украины в области FPV-дронов и назвал количество целей, пораженных СБС.

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