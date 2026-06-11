Сырский рассказал о преимуществе Украины по направлению FPV-дронов и назвал количество целей, пораженных СБС

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о росте преимущества Украины в сфере применения беспилотных технологий на фронте. По его словам, украинские силы не только не уступают противнику, но и на отдельных направлениях опережают его.

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Особенно это касается использования FPV-дронов и поражения целей в тылу врага. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам совещания по развитию беспилотных систем.

Сырский отметил, что развитие беспилотных систем является ключевым фактором для достижения преимущества над российскими войсками. По его словам, сейчас Силы обороны Украины имеют преимущество над противником в использовании FPV-дронов в соотношении примерно 1,5 к 1, и эта тенденция продолжает усиливаться.

Только в мае подразделения беспилотных систем поразили почти 180 тысяч верифицированных целей противника, что на 12,7% больше, чем в апреле. Также было обезврежено около 4 тысяч беспилотников типа "Шахед", что на 27% превышает показатели предыдущего месяца. Кроме этого, украинские силы поразили примерно 10 тысяч позиций операторов вражеских дронов.

Показательным результатом, по словам Сырского, является и соотношение потерь: с начала 2026 года украинские операторы беспилотников обезвредили на 12,5 тысяч больше российских военных, чем Россия смогла привлечь в свои подразделения беспилотных систем за этот период.

"Особое значение на современном поле боя приобретают наземные роботизированные комплексы. Они все активнее берут на себя выполнение задач в самых опасных районах, сохраняя жизнь украинских военнослужащих", – отметил главком.

В частности, речь идет о доставке боеприпасов, эвакуации раненых и других логистических операциях. В мае такие системы выполнили более 12,5 тысяч задач.

В то же время главнокомандующий отметил, что потенциал применения наземных роботизированных комплексов значительно больше, однако их масштабирование сдерживается проблемами с поставками.

Также положительная динамика зафиксирована в применении средств поражения оперативно-тактической глубины Middle Strike. В мае Силы обороны осуществили почти 2 тысячи таких поражений, среди которых – 414 штабов, пунктов управления и районов сосредоточения противника.

Сырский подчеркнул, что эффективность ударов по тыловым объектам врага на расстоянии до 200 километров стала возможной благодаря созданию координационных центров в корпусах, что улучшило взаимодействие между подразделениями.

"Это позволило улучшить взаимодействие между различными подразделениями и составляющими Сил обороны, обеспечить лучшую координацию усилий и, как следствие, достичь ощутимых результатов", – подчеркнул Сырский.

В то же время он предостерег, что положительные результаты не должны снижать темп развития. По его словам, Россия также активно развивает беспилотное направление, копирует украинские решения и пытается совершенствовать собственные системы.

Вместе с тем, по данным украинской разведки, Россия сталкивается с трудностями в комплектовании подразделений беспилотных систем. С начала года в них было привлечено лишь 14,5 тысячи человек, что составляет около 21% от запланированного объема.

"Не оправдала ожиданий и попытка массово привлечь к этой работе студентов высших учебных заведений", – добавил главком.

Во время совещания также были заслушаны доклады военных по практическому применению различных типов беспилотников и роботизированных систем, а также обсуждены инновационные решения для повышения эффективности украинских дронов и противодействия вражеским технологиям.

Сырский поблагодарил военнослужащих Сил беспилотных систем за их работу, подчеркнув ее важность для обороны государства.

"Спасибо воинам Сил беспилотных систем за профессиональную, результативную и чрезвычайно важную для обороны государства работу. Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы беспилотных систем за первый год работы поразили российские цели на общую сумму почти 40 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот род войск уже стал примером для многих армий мира, а Украина продолжит наращивать его возможности.

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