Для чего России перемирие: военные раскрыли одну из основных причин

Во время объявленного перемирия армия страны-агрессора России действительно пытается брать паузу в боях. В то же время враг использует этот период для усиления своих наступательных возможностей.

Об этом 9 мая в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. По его словам, россияне "сейчас действительно поутихли".

"Именно на сегодняшний день они действительно пытаются брать паузу и использовать эту паузу... для ротации, для подвоза сил и вообще для возобновления своих наступательных возможностей", – сказал Трегубов.

Он добавил, что украинская армия тоже использует это время для налаживания логистики и в том числе ротаций.

"Выглядит так, что именно на сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", – резюмировал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации во время "режима тишины" 9 мая уменьшили количество штурмов и обстрелов, но не прекратили их. За неполные сутки враг атаковал на фронте минимум 51 раз, а также ударил с воздуха по приграничным и прифронтовым регионам.

Под обстрелами кроме Харькова оказались Запорожье, а также Днепропетровщина и Донетчина.

