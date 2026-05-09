Действует ли перемирие с РФ: в Генштабе обнародовали свежие данные

Войска Российской Федерации во время "режима тишины" 9 мая уменьшили количество штурмов и обстрелов, но не прекратили их. За неполные сутки враг атаковал на фронте минимум 51 раз, а также ударил с воздуха по приграничным и прифронтовым регионам.

Подробностями поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Статистика актуальна по состоянию на 16:00 субботы.

Обстрелы Украины

Как отметили в ГШ ВСУ, приграничье все еще страдает от обстрелов, несмотря на так называемое перемирие.

"Сегодня на Сумщине пострадали районы населенных пунктов: Рогизное, Волфино, Коренек, Атинское, Уланово и Кучеровка", – рассказала пресс-служба.

Кроме этого, 9 мая около 13:00 агрессор, используя БПЛА, атаковал село Несокрушимое в Херсонской области. В результате взрыва погибла 58-летняя женщина, еще один мужчина получил ранения.

Облпрокуратура проинформировала о начале досудебного расследования по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также захватчики атаковали два района Днепропетровщины, из-за чего один человек погиб и один пострадал. По состоянию на 18:30 субботы под ударами были:

Никополь, Мировская и Червоногригорьевская громады. Там повреждены многоквартирный дом и лицей. Ранения получила 87-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Межевская громада на Синельниковщине. Жертва террористического обстрела – 46-летняя женщина.

Бои на передовой

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 10 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано два штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз пытался улучшить свое положение в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково. Две из этих попыток в 16:00 еще продолжались продолжались.

На Купянском направлении активных наступательных действий россияне не вели.

На Лиманском направлении зафиксировано четыре атаки в сторону Лимана, Заречного, Ямполя, Озерного.

На Славянском направлении – без активных наступательных действий.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Васильевка, Молодецкое, Новониколаевка. Две атаки еще продолжались.

На Александровском направлении штурмовых действий не было.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боев, российские военнослужащие пытались продвигаться в сторону Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного, Воздвижевки, Святопетровки, Гуляйпольского и Волшебного.

На Ореховском и Приднепровском, а также на остальных направлениях вражеские штурмовые действия и существенные изменения в обстановке не зафиксированы.

Что говорят военные

Старший офицер отделения коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем ВС Украины Тарас Мишак в комментарии "Суспільному" объяснил, что на части направлений – в частности на Покровском – "перемирие" не ощущается.

"Вообще даже не начиналось "перемирие", то есть с 00:00 9 мая все в штатном режиме: обстрелы артиллерийские, их FPV-дроны работают", – рассказал Мишак.

В зоне ответственности его бригады бои шли так же, как и до начала действия "прекращения огня". Воин отметил, что малые пехотные группы оккупантов пытаются просачиваться на украинские позиции, однако в основном Силы обороны обнаруживают захватчиков еще на подступах к ним.

Мишак добавил, что ситуация с логистикой на Покровском направлении очень сложная, поэтому для сохранения жизни людей снабжение осуществляется с помощью наземных роботизированных комплексов и тяжелых бомберов.

Как писал OBOZ.UA, Россия и Украина при посредничестве США договорились провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Это соглашение предусматривает установление так называемого перемирия в течение трех суток: 9, 10 и 11 мая.

