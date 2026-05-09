Войска РФ атаковали дроном спецтранспорт газовиков на Донетчине : авто сгорело дотла. Видео

Государство-агрессор Россия обстреляла машину газовиков "Донецкоблгаза" в прифронтовой Дружковке. Это произошло в субботу, 9 мая, когда оккупанты должны были бы придерживаться "режима тишины".

Об инциденте сообщил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". На своей странице в Facebook он поделился видео, снятым на месте удара.

Что известно о преступлении российской оккупационной армии

Захватчики попали FPV-дроном по спецтранспорту газовиков группы "Нафтогаз" утром, в 10:45 субботы.

"Автомобиль газовой службы направлялся на вызов, чтобы восстановить инфраструктуру, поврежденную в результате предыдущих обстрелов, и вернуть газоснабжение потребителям в прифронтовой Дружковке", – отметил Корецкий.

Люди не пострадали – работники "Донецкоблгаза" успели эвакуироваться. Однако автомобиль был уничтожен дотла.

Добавим, что транспортное средство было окрашено в яркий желтый цвет и имело соответствующую надпись, поэтому российские военнослужащие четко видели, что атакуют гражданскую цель.

Как писал OBOZ.UA, войска Российской Федерации во время "режима тишины" 9 мая уменьшили количество штурмов и обстрелов, но не прекратили их. За неполные сутки (по состоянию на 16:00 субботы) враг атаковал на фронте минимум 51 раз, а также ударил с воздуха по приграничным и прифронтовым регионам.

