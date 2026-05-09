Россия ночью атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и раненые – ОВА

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области обстрелами. Вследствие вражеской атаки два человека погибли, еще двое – получили ранения.

За сутки было зафиксировано порядка 20 обстрелов артиллерией и беспилотниками. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, в Никопольском районе россияне атаковали районный центр, а также Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Вследствие вражеских обстрелов на Никопольщине повреждена инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома. Погиб 35-летний мужчина. В тяжелом состоянии в больницу доставлена ​​39-летняя женщина. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также противник атаковал Дубовиковскую громаду на Синельниковщине. В результате обстрелов изуродовано предприятие и сельскохозяйственная техника. Погиб один человек.

