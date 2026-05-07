Вечером враг сбросил КАБы на Краматорск: погиб мужчина, ранена женщина, повреждена многоэтажка. Фото

Вечером в четверг, 7 мая, российские военные преступники вновь ударили с воздуха по Краматорску на Донбассе. Захватчики сбросили на город сразу три авиабомбы, и попали в спальный район. По предварительной информации, очередное военное преступление унесло жизнь одного человека, еще один человек был ранен.

Об этом сообщил начальник в Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. Чиновник также показал последствия российского удара.

"Сегодня вечером российские войска сбросили три бомбы на Краматорск, есть погибший. В 16:49, с использованием трех ФАБ-250, оккупанты нанесли удар по одному из спальных районов города", – отметил глава администрации города.

По предварительной информации, погиб мужчина 1980 г.р. Также известно, что ранения получила женщина 1979 г.р.

Также взрывами бомб была повреждена многоэтажка и три автомобиля, добавил чиновник.

Что предшествовало

Российские террористы 5 мая, то есть прямо перед началом "перемирия", нанесли удары сразу по нескольким мирным украинским городам. В частности, враг атаковал КАБами и Краматорск. В результате этого удара погибли шесть и были ранены 12 горожан.

Что происходило в городе во время этого удара, смотрите здесь. 6 мая в Краматорске был День траура.

Что показательно – в российском информационном пространстве после этих ударов прозвучали заявления, которые оправдывают гибель мирных жителей. Так, российский пропагандист Сергей Карнаухов прокомментировал обстрелы Краматорска, Запорожья и Мерефы, назвав их "успешным поражением целей". Он откровенно признал, что речь идет об ударах по гражданским объектам и людям.

