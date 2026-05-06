Горящие машины, разбитые окна, кровь на стенах: в полиции показали момент авиаудара по Краматорску. Видео

Момент российского преступного авиаудара по Краматорску, который произошел 5 мая, попал на видео. Очередное преступление захватчиков было зафиксировано нагрудными видеорегистраторами правоохранителей города.

Страшные кадры с места событий обнародовала Национальная полиция. Город-Герой Краматорск держится, его люди держатся тоже, – прокомментировали правоохранители очередной удар россиян.

Страшная лотерея

"Авиаудар по городу – это то, от чего никто не застрахован, лотерея, в которой участвуешь 24/7. Горящие машины, разбитые окна, кровь на стенах, много раненых и погибшие", – отметили в полиции.

Это действительно страшное видео: первые несколько секунд показывают обычный украинский город "до". И вдруг взрыв, который вызывает "хаос, крики, пыль и страх". В кадре "не просто последствия удара, а весь ужас войны". И одновременно сила людей, которые, несмотря на страх и взрывы, продолжают бороться за жизнь других.

Это видео с камер двух бойцов бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, которые одними из первых бросились на помощь раненым.

И вместе с ними на месте работали патрульные, спасатели, медики и волонтеры. Патрульные Краматорска и Славянска ограничили движение вблизи, сделали поквартирный обход, чтобы выявить пострадавших и оказать им необходимую помощь, а психолог батальона работала с родственниками погибших.

"В одну секунду гражданские, полицейские, военные, медики – все стали одним целым. Пока звучали сирены и вокруг еще оставалась опасность, кто-то вытаскивал раненых, кто-то оказывал первую помощь на тротуаре, кто-то на своей машине вез людей в больницу", – рассказали правоохранители.

Удар по городу

Российские террористы 5 мая, то есть прямо перед началом "перемирия", нанесли удары сразу по нескольким мирным украинским городам. В частности, враг атаковал КАБами Краматорск Донецкой области – в результате этого удара погибли шесть и были ранены 12 горожан.

Поэтому сегодня, 6 мая, в Краматорске был День траура.

Что показательно – в российском информационном пространстве после этих ударов прозвучали заявления, оправдывающие гибель мирных жителей. Так, российский пропагандист Сергей Карнаухов прокомментировал обстрелы Краматорска, Запорожья и Мерефы, назвав их "успешным поражением целей". Он откровенно признал, что речь идет об ударах по гражданским объектам и людям.

