Уничтожены десятки целей: в Минобороны раскрыли, как 'проредили' вражескую ПВО

Украинские защитники за первую половину марта, с 1 по 15 число включительно, поразили на оккупированных территориях нашего государства и на землях захватчиков более 20 целей, обеспечивающих противовоздушную оборону врага. В частности, Силами обороны были уничтожены зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и крупные объекты радиоэлектронной борьбы.

Каждая уничтоженная или выведенная из строя установка ПВО, РЛС и РЭБ – это "дыра" в противовоздушной обороне врага, отмечают в Минобороны Украины. Таким образом открывается пространство для наших ракетных ударов и работы авиации.

Удары по ЗРК

По данным Генштаба ВСУ, за указанный срок Силы обороны поразили следующие зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы:

"Панцирь-С1" в Акимовке , Запорожская обл. и Новоозерном , Крым (такая ЗРК прикрывает объекты от ударов с воздуха на малых высотах);

, Запорожская обл. и , Крым (такая ЗРК прикрывает объекты от ударов с воздуха на малых высотах); ЗРК "Тор" в Волновахе Донецкой обл. и Балашовке в Запорожье (всепогодный комплекс малой дальности для защиты войск на марше);

Донецкой обл. и в Запорожье (всепогодный комплекс малой дальности для защиты войск на марше); ЗРК "Тор-М1" в Коробкино , Луганская обл. (модернизированная версия ЗРК для противодействия высокоточному оружию и возможностью одновременного обстрела двух целей);

, Луганская обл. (модернизированная версия ЗРК для противодействия высокоточному оружию и возможностью одновременного обстрела двух целей); Пусковая установка С-300 в Стрелковом , Херсонская область (основное средство ПВО средней и большой дальности);

, Херсонская область (основное средство ПВО средней и большой дальности); "Бук-М3" в Лиманчуке Луганской области и "Бук-М1" в Богатовке в Запорожье (мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями);

Луганской области и в Запорожье (мобильные комплексы для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями); Пусковая установка С-300В в Боровеньках , Луганская обл. (специализированный ЗРК противоракетной обороны);

, Луганская обл. (специализированный ЗРК противоракетной обороны); Пусковая установка С-400 "Триумф" в Дальнем, Крым (самая современная у оккупантов система ПВО большой дальности).

"Такие потери у захватчиков являются очень ощутимыми. Уничтожение или повреждение ЗРК снижает способность врага сбивать ракеты, делая тыловые базы оккупантов менее защищенными", – объяснили в Минобороны.

Поражение РЛС

Российские РЛС, которые были поражены за первую половину марта:

РЛС к С-300 и С-400 в Мангуше, Садовом и Красном в Донецкой области; в Новокрасновке Луганской обл.; в крымском Севастополе ; и в российском Новороссийске . Это пораженные "глаза", без которых комплексы не способны "видеть цели", пояснили в Минобороны;

и в Донецкой области; Луганской обл.; в крымском ; и в российском . Это пораженные "глаза", без которых комплексы не способны "видеть цели", пояснили в Минобороны; "Подлет-К1" в Виноградном в Крыму. Такая станция обнаруживает воздушные цели на малых и предельно малых высотах;

в Крыму. Такая станция обнаруживает воздушные цели на малых и предельно малых высотах; "Каста 2Е2" в Любимом на Луганщине и в Крыму. Это станция кругового обзора для выявления малозаметных целей;

на Луганщине и в Крыму. Это станция кругового обзора для выявления малозаметных целей; "ЯСТРЕБ А-В" в Тополях на Луганщине. Это самый современный у оккупантов комплекс артиллерийской разведки;

на Луганщине. Это самый современный у оккупантов комплекс артиллерийской разведки; "Сопка-2" в Крыму . Это – комплекс для мониторинга воздушного пространства;

. Это – комплекс для мониторинга воздушного пространства; "Небо-У" в Гвардейском , Крым. Такая станция обеспечивает обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях;

, Крым. Такая станция обеспечивает обнаружение самолетов и ракет на больших расстояниях; "Противник" и "Пароль" в Либкнехтовке , Крым. Это мобильные станции для выдачи целеуказаний авиации;

и , Крым. Это мобильные станции для выдачи целеуказаний авиации; "Валдай" в крымском Приморском. Это специализированная РЛС для выявления и противодействия сверхмалым дронам.

"Без работающих РЛС вражеская ПВО становится "слепой", оккупантам становится сложнее вовремя реагировать на подлет средств поражения", – объяснили специалисты.

Уничтожение вражеских РЭБ

Также за указанное время Силам обороны удалось поразить крупные объекты РЭБ и связи врага:

наземный ретранслятор в Черноморском , Крым. Станция обеспечивала связь и управление ударными дронами;

, Крым. Станция обеспечивала связь и управление ударными дронами; башня связи в Приморске на Запорожье. Это "критический узел координации подразделений оккупантов", подчеркивают в Минобороны;

на Запорожье. Это "критический узел координации подразделений оккупантов", подчеркивают в Минобороны; станция РЭБ в районе Донецка. Станция используется для подавления сигналов GPS и навигации наших средств поражения.

Уничтожение указанных объектов "существенно ухудшает координацию врага и освобождает радиоэфир для более эффективной работы украинских ударных БПЛА и высокоточного оружия", объясняют в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, поражение вышеупомянутой системы "Валдай" на временно оккупированном полуострове Крым провели специалисты спецподразделения "Призраки". Кроме того, там также удачными ударами были выведены из строя станция постановки радиопомех, ретранслятор для беспилотников типа "Герань"/"Гербера" и комплекс навигационной системы "Глонас".

