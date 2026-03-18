Горел 'Валдай': воины ГУР поразили РЛС оккупантов со 'знаковым' названием в оккупированном Крыму. Видео

Украинские разведчики нанесли очередной удар по системам противовоздушной обороны оккупантов в Крыму. Во время операций спецподразделения "Призраки" уничтожена новейшая российская РЛС и другие военные объекты.

Также выведена из строя техника для беспилотников и навигационные системы, что повышает эффективность обороны Украины. Об этом сообщили в ГУР МО.

В первые две недели марта специалисты спецподразделения "Призраки" продолжили ликвидацию объектов противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированном полуострове Крым.

Во время одного из результативных налетов украинские разведчики поразили РЛС "Валдай" – современный комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными беспилотниками.

Кроме того, удачными ударами были выведены из строя станция постановки радиопомех, ретранслятор для беспилотников типа "Герань"/"Гербера" и комплекс навигационной системы "Глонас".

В дополнение "Призраки" уничтожили два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.

Отмечается, что такие операции продолжают демилитаризацию оккупированного Крыма и наносят значительные потери российским силам.

Напомним, силы обороны Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по полигону МВД России в районе Лазурного Херсонской области. В результате атаки погибли пятеро офицеров полиции, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

