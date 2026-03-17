На Херсонщине ВСУ ликвидировали 5 офицеров оккупационной полиции РФ: все подробности

Силы обороны Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по полигону МВД России в районе н.п. Лазурное в Херсонской области. В результате атаки погибли пятеро офицеров полиции, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Происшествие произошло во время учебных стрельб сотрудников ОМВД "Голая Пристань", и на место происшествия даже прибыл начальник ОМВД, который тоже получил ранения. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

28 февраля 2026 года, во время учебных стрельб на полигоне МВД РФ в районе Лазурного, Херсонская область, удар БПЛА уничтожил пятерых офицеров полиции:

Тиминский Дмитрий Владимирович, майор, заместитель начальника ОМВД "Голая Пристань" (предыдущее место службы – Москва);

Сажин Алексей Николаевич, старший лейтенант, инспектор ОМВД "Голая Пристань" (Ярославль);

Береснев Евгений Алексеевич, лейтенант, инспектор ОМВД "Голая Пристань" (Киров);

Вельмамедова Вероника Вельмамедовна, лейтенант, инспектор ОМВД "Голая Пристань" (Ханты-Мансийск);

Саушкин Андрей Сергеевич, лейтенант, инспектор ОМВД "Голая Пристань" (Татарстан).

Еще пятеро офицеров получили ранения:

Чипусов Аксель Андраникович, майор, заместитель начальника ОМВД "Голая Пристань" (Республика Адыгея);

Трошин Константин Александрович, подполковник, начальник УУП ОМВД "Голая Пристань" (Киров);

Дупленко Артем Сергеевич, лейтенант, инспектор ОМВД "Голая Пристань" (Амурская область);

Елохин Владимир Дмитриевич, сержант полиции, взвод ППС (Свердловская область);

Ильин Михаил Юрьевич, младший сержант полиции, взвод ППС (Свердловская область).

Через полчаса на место происшествия прибыл начальник ОМВД "Голая Пристань" подполковник Щеглов Александр Олегович, который получил серьезные осколочные ранения живота и нижних конечностей во время повторного удара БПЛА.

Кроме того, среди раненых оказался 11-летний сын заместителя начальника ОМВД "Голая Пристань" подполковника Сесорова Владимира Юрьевича, который получил травму нижней челюсти.

Сейчас продолжаются уточнения масштабов потерь и детали происшествия.

