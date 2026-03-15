УкраїнськаУКР
русскийРУС

Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер "Раптор": появилось видео

Алексей Лютиков
War
Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер 'Раптор': появилось видео

В сети обнародовали видео уничтожения российского патрульного катера "Раптор". По предварительной информации, вражеское судно было атаковано во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

Удар по катеру нанесли дронами FP-1. Соответствующие кадры опубликовали мониторинговые Telegram-каналы.

Потери врага на море

Операция была проведена с использованием новейших ударных дронов FP-1, которые позволили нанести удар на значительном удалении от береговой линии

По предварительным данным, катер "Раптор" выполнял задачи по патрулированию и прикрытию десантных подразделений, однако его современные системы обнаружения не смогли вовремя перехватить дрон.

После прямого попадания на катере вспыхнул пожар, приведший к полной потере плавучести и затоплению судна.

Ударные дроны FP-1

Главным инструментом ликвидации вражеской единицы стал ударный дрон FP-1. Это новое поколение беспилотников, обладающее исключительными характеристиками для своего класса.

Дальность полета до 1000 км. Это позволяет поражать цели в глубоком тылу противника и на дальних морских рубежах. Дрон способен нести до 105 кг взрывчатки, что сопоставимо с мощностью тяжелых противокорабельных ракет.

Высокая маневренность и низкая радиолокационная заметность делают FP-1 крайне сложной целью для стандартных систем ПВО и РЭБ, которыми оснащены российские катера.

Что известно о катерах "Раптор"

Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" являются наиболее скоростными и маневренными единицами в составе прибрежных сил ВМФ РФ.

Они предназначены для патрулирования, перехвата малых целей, проведения поисково-спасательных операций и переброски десанта (до 20 человек). Судно способно развивать скорость до 48 узлов (около 90 км/ч) благодаря мощным водометным двигателям.

Такие катера оснащаются дистанционно управляемым боевым модулем калибра 14,5 мм и двумя пулеметами "Печенег". Несмотря на заявленную защищенность, "Рапторы" оказались крайне уязвимы перед украинскими дронами-камикадзе, что вынуждает российский флот еще больше ограничивать зону своего присутствия.

Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер "Раптор": появилось видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe