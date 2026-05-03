Войска РФ устроили новую атаку на Украину: ПВО нейтрализовали 180 целей

В воскресенье, 3 мая, войска страны-террориста устроили новую масштабную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны в этот день нейтрализовали 180 вражеских целей.

Сейчас данные по попаданиям и падению сбитых обломков уточняются. Атака врага все еще продолжается по состоянию на 18:30 3 мая. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"3 мая (с 08.30 по 18:30) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 234 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, дронами-имитаторами "Пародия" и беспилотниками других типов", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 18:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет, а также 175 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас дронов-имитаторов типа "Пародия" на севере, юге и в центре страны. Атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько десятков вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили военные.

Ранее сообщалось, что страна-террорист продолжает атаковать мирные украинские города. В воскресенье, 3 мая, россияне, ударили по Запорожью. В городе возник пожар в гаражных помещениях. Пострадало девять человек, среди раненых – двухлетний ребенок.

Напомним, что днем 3 мая оккупанты атаковали жилой квартал Днепра. Под вражеским ударом оказалось, в частности, общежитие.Пострадали восемь горожан, среди них 9-летняя девочка.

Кроме того, днем 3 мая российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Кривому Рогу. В результате атаки в городе начался пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, что 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина.

