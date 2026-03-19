Под прицелом была воинская часть: в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Видео

В ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе прозвучали многочисленные взрывы, местный гауляйтер пожаловался на "атаку ВСУ". Под ударом оказалась одна из воинских частей оккупантов.

В городе фиксировались прилеты, оккупанты заявили о погибшем и пострадавших. Подробности сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Что известно

О взрывах в Севастополе в Exilenova+ начали писать около 4 часов утра. К тому моменту в сети уже появились кадры прилетов и их последствий. Также стало известно, что в попытках сбить украинские дроны российские оккупанты палили куда ни попадя.

На одном из видео утверждается, что российская ПВО "отработала" над ЖК Юбилейный.

"Местные власти сообщают, что один мужчина погиб, ещё двое пострадали в результате атаки БПЛА на город", – отмечали в Exilenova+.

По версии назначенного Москвой гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, в городе "горела трава" и "небольшой участок крыши в здании апартаментов". Также он отметил "результативность" работы российской ПВО, заявив о пожаре в частном доме "вследствие падения обломков".

По данным Supernova+, Развожаев "забыл" упомянуть об еще одном последствии атаки

"Севастополь. Атакована в/ч 85683-С – 3-й Радиотехнический полк ПВО. Местные сообщают, что здание на пересечении улицы Вакуленчука и Фиолентовского шоссе разрушено", – отмечено в сообщении.

В то же время в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" сообщали о попадании российской ПВО во многоэтажку в одном из районов Севастополя, вследствие чего там вспыхнул пожар, о мощном взрыве на Фиоленте, а также называли в качестве вероятной цели атаки 475 центр РЭБ Черноморского флота РФ.

В минобороны РФ тем временем заявили об "уничтожении" 138 украинских дронов за ночь. Из них над захваченным Крымом якобы были сбиты 35 БпЛА.

С 1 по 15 число включительно украинские воины поразили на оккупированных территориях нашего государства и на землях захватчиков более 20 целей, обеспечивающих противовоздушную оборону врага. В частности, Силами обороны были уничтожены зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и крупные объекты радиоэлектронной борьбы.

