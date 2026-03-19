Дроны разнесли вдребезги здание военного концерна: появились данные о последствиях серии взрывов в Севастополе. Фото и видео

Во время ночной атаки на оккупированный Севастополь Силы обороны поразили здание российского государственного военного концерна "Алмаз Антей". Сооружение разнесено вдребезги.

Этот концерн объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружение для ПВО. Локацию поражения установил Telegram-канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, а "Крымский ветер" показал последствия попаданий.

Подробности ночных прилетов в Севастополе

В ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе было громко. В городе звучали взрывы, работала российская ПВО, которая попадала, в том числе, по жилым домам.

А вот с попаданиями по дронам у оккупантов, похоже, сложилось не так успешно.

Как утверждает Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, вследствие ночной атаки повреждено здание важного для российской оборонки концерна.

"Здание концерна "Алмаз-Антей" атаковано беспилотниками сегодня ночью в Севастополе. Напоминаю, что "Алмаз-Антей" — это российский государственный концерн, объединяющий предприятия, которые разрабатывают и выпускают вооружение для противовоздушной обороны. Координаты: 44.582102307802856, 33.47829225396512", – указано в сообщении.

В "Крымском ветре" сначала со ссылкой на очевидцев заявили, что вследствие ночной атаки "снесено полздания" указанного предприятия.

После прилетов Фиолентовское шоссе в районе "Алмаз Антея" перекрыли. По версии гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева – из-за "возгорания травы и одного из промышленных зданий". Все эти неприятности причинили "обломки сбитого БпЛА", утверждал он.

По словам подписчиков "Крымского ветра", по зданию прилетели не менее пяти дронов.

На улице Вакуленчука (рядом с Фиолентовским шоссе) в нескольких жилых домах в квартирах выбило окна и осколками от БПЛА повредило 8 автомобилей.

"У жилых домов, расположенных рядом со зданием концерна "Алмаз-Антей" (обозначено точкой на карте), много полиции, также дежурит машина скорой помощи", – заявили в "Крымском ветре".

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в Севастополе представлен производственно-технической базой (сервисным центром) по обслуживанию и ремонту комплексов ПВО. Центр обеспечивает боеготовность техники ПВО, обслуживая потребности Черноморского флота РФ, и функционирует с 2016 года", – добавляет паблик.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Сначала сообщалось, что под ударом оказалась одна из воинских частей оккупантов на Фиоленте.

