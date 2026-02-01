Армия России атаковала Херсон и Харьков дронами 'Молния': один упал возле многоэтажки

Российская армия в течение дня осуществила очередную атаку дронами типа "Молния" по Херсону и Харькову. Под ударом оказались жилые кварталы в обоих городах.

Последствия атак фиксируют экстренные и коммунальные службы. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация и местные власти Харькова.

В Центральном районе Херсона вражеский беспилотник попал в крышу многоэтажного жилого дома. В результате удара повреждена кровля и выбиты окна в квартирах, однако жители не получили ранений. Также в результате атаки подвергся разрушениям магазин, расположенный рядом с жилой застройкой.

На место атаки прибыла заместитель начальника Херсонской ОГА Ольга Малярчук, которая пообщалась с жителями и проконтролировала ход ликвидации последствий обстрела.

В Харькове дрон "Молния" упал вблизи многоквартирного жилого дома в Немышлянском районе. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Сразу после попадания в Херсоне начали работу специалисты областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они закрывают выбитые окна OSB-листами и помогают жителям устранить повреждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожье 1 февраля в результате вражеской атаки в очередной раз прозвучали взрывы. Российские беспилотники обстреляли один из районов города. Среди пострадавших – четырехлетний ребенок и две женщины.

