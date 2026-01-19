Россия использует редкие дроны-камикадзе для охоты на Patriot и не только: насколько серьезна угроза и в чем сложность противодействия

Во второй половине 2025 года российские оккупационные войска стали активно применять редкий ударный дрон БМ-35. Его начали использовать для особых задач по террору ближней тыловой зоны, а одним из активных операторов была группа "Рубикон". Насколько серьезную угрозу это средство поражения представляет сегодня? Давайте разберемся.

Объекты террора

Первыми серьезными целями для БМ-35 стали ветряки на Краматорском направлении, которые эти дроны стали активно атаковать в октябре прошлого года. С одной стороны, это было продолжение выполнения общей задачи врага – уничтожение источников генерации электроэнергии, а с другой – дрон проходил боевые испытания.

В дальнейшем БМ-35 применялись для ударов по Сумам и, благодаря прямому управлению по Starlink, использовались для охоты на мобильные огневые группы защитников Украины. А со второй половины декабря эти дроны стали применять для ударов по судам в Черном море и объектам в Одесской области.

В частности, именно БМ-35 нанесли удары по Emmakris III и Captain Karam. Это не стало критичным для настолько массивных объектов, но РОВ преследовали цель не потопить судно, а создать панику. За этот удар также отвечал центр "Рубикон".

И в дальнейшем в Одесской области не единожды БМ-35 были задействованы в террористических ударах по портовой и прочей инфраструктуре.

Применение этих дронов также фиксировалось в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. А буквально накануне центр "Рубикон" хвастался тем, что посредством БМ-35 якобы уничтожил РЛС AN/MPQ-53 из состава ЗРК MIM-104 Patriot в Харьковской области. Но последовавшее изучение видео самими же российскими "военкорами" показало то, что удар был нанесен по макету.

Но факт остается фактом: БМ-35 – это опасное средство для высокоточного, ювелирного поражения целей.

Что такое БМ-35?

История БМ-35 в действительности началась еще в конце 2022 года, когда РОВ из-за отсутствия линий производства Shahed-136 и задержек поставок от Ирана стали разрабатывать свой, более дешевый, но доступный к производству дрон-камикадзе.

БМ-35 – это разработка компании ZALA, изначально имевший индекс 421-04M, затем получивший название "изделие 54" и только потом что-то более-менее членораздельное – "Италмас".

Примечательно то, что еще до полномасштабного вторжения в Украину ZALA демонстрировала версию 421-04M с дальностью полета до 150 км и продолжительностью полета 3,5 часа. Скорость дрона варьировалась тогда от 65 до 100 км/ч, а навигация осуществлялась по ИНС с коррекцией по GPS и ГЛОНАСС.

Но в новых условиях на базе полученного от применения Shahed-136 опыта уже в 2023 был показан "Италмас" с дальностью полета до 200 км, с размещенным на носу двигателем DLE 60.

Такое размещение является особенностью и БМ-35, что позволяет снизить тепловое излучение двигателя и повысить скрытность от зенитных управляемых ракет с тепловыми головками наведения.

Боевая часть БМ-35 – до 40 кг взрывчатого вещества, что в два раза меньше, чем у Shahed-136, но достаточно для высокоточных ударов, которые позволяет проводить прямое управление за счет размещения на дронах Starlink. Это, в свою очередь, делает его неуязвимым для подавления РЭБ.

Стоимость этого дрона-камикадзе – в пределах $22 тысяч, что ниже себестоимости производства Shahed-136.

На сегодняшний день БМ-35 хоть и не является самым распространенным средством поражения, но его точечное применение вызывает опасения – с учетом развития этого направления.

Выводы

БМ-35 являлся производной попыткой создания более дешевого аналога Shahed-136, но в результате получился менее мощный, с меньшей дальностью полета дрон, который долгое время не мог найти своего применения. Но в 2025-м на него обратили внимание операторы центра "Рубикон", что позволило после дополнительной модернизации превратить это средство в серьезную проблему точечных ударов.

Зафиксировать и навести средство противодействия, ЗУР, по нему сложнее. Сбить дроном-перехватчиком, за счет высоты в 4 км и прямого управления, также очень сложно. Подавить посредством РЭБ после начала установки на БМ-35 модулей Starlink – невозможно.

Угрозу от этого ударного дрона не стоит недооценивать, а следует искать универсальные методы противодействия. Ведь пока еще это средство поражения не имеет массового производства, что явно указывает на ограниченный технический и технологический потенциал ZALA.

В 2023 году из уст Скабеевой звучали заявления о том, что ZALA в месяц сможет производить 40-45 тысяч "Ланцетов", а ряд российских Telegram-каналов и вовсе заявляли про 200 тысяч. Как видим, на сегодняшний день эта кампания не может поставить на массовое производство не только ББ "Ланцет", но и БМ-35, к которому сейчас привлечено не меньшее внимание, чем к тому же "Ланцету" на рубеже 2022-2023.

Но повторюсь, пока что единственным препятствием для производства этого средства поражения, особенно с учетом его зависимости от иностранных компонентов, остаются возможности производственных линий. Но если РОВ удастся это решить, то у нас появится серьезная проблема во всей ближней тыловой зоне, а не только в отдельно взятых секторах.

И да, удар БМ-35 по макету РЛС AN/MPQ-53 из состава ЗРК MIM-104 Patriot в Харьковской области явно указывает, на что именно этот дрон охотится. И это, в свою очередь, делает недопустимым размещение настолько дорогих и редких систем в ближней тыловой зоне – без формирования надежных эшелонов прикрытия. А вот относительно их формирования, особенно в Харьковской области, я писал уже неоднократно, но без каких-либо позитивных выводов по состоянию на сегодня.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".