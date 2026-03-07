Из-за атаки РФ повреждена железная дорога: где поезда изменили маршруты
Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 7 марта российские войска атаковали железную дорогу. Повреждена железнодорожная инфраструктура в нескольких областях нашего государства.
Из-за вражеских ударов поезда в Ривненской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях вынужденно изменили маршруты, поезда курсируют с задержками. Подробности сообщили в "Укрзалізниці".
Что известно
В компании сообщили, что в результате массированной вражеской атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов "Укрзалізниці" в Ривненской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты.
"Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo. Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", – отметили в "Укрзалізниці".
Там также рассказали, что благодаря мониторинговым группам УЗ удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.
"Просим прощения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций – худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и сноровки Сил обороны. Традиционно – не останавливаем движение", – добавили в компании.
Напомним, мониторинговые группы УЗ были созданы для обеспечения безопасности движения в условиях военных угроз и российских атак. Они контролируют ситуацию на определенных участках, корректируют графики поездов, организуют автобусные трансферы и фиксируют последствия обстрелов.
По состоянию на 7 часов утра в УЗ подтвердили изменения маршрутов следования ряда поездов в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях – из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.
Так, в течение 7 марта будут ограничены маршруты:
- №6249 Казатин-1 – Михайленки (вместо Казатин-1 – Шепетовка);
- №6250 Михайленки – Казатин-1 (вместо Шепетовка – Казатин-1).
В то же время из-за поврежденной инфраструктуры задерживается по станции Звягель поезд №6502 Шепетовка – Коростень. По состоянию на 07:02 задержка составляла более 1 часа, в УЗ предупредили, что время задержки может меняться.
Также более чем на 2 часа задерживалось отправление с начальной станции поезд №6480 Олевск – Коростень.
"Просим внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлениями на официальных ресурсах УЗ", –– призвали в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Украина находилась под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Не обошлось без последствий.
Так, в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. Из-под завалов спасатели достали тела погибших (к 6 утра было известно о трех жертвах). Пострадали по меньшей мере десять человек, среди них – дети. Еще до десяти человек могут находиться под завалами.
Также Россия ударила баллистикой по Киеву. А в Запорожье в результате атаки врага ранения получил младенец.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!