Из-за атаки РФ повреждена железная дорога: где поезда изменили маршруты

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 7 марта российские войска атаковали железную дорогу. Повреждена железнодорожная инфраструктура в нескольких областях нашего государства.

Из-за вражеских ударов поезда в Ривненской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях вынужденно изменили маршруты, поезда курсируют с задержками. Подробности сообщили в "Укрзалізниці".

Что известно

В компании сообщили, что в результате массированной вражеской атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов "Укрзалізниці" в Ривненской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты.

"Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo. Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", – отметили в "Укрзалізниці".

Там также рассказали, что благодаря мониторинговым группам УЗ удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.

"Просим прощения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций – худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и сноровки Сил обороны. Традиционно – не останавливаем движение", – добавили в компании.

Напомним, мониторинговые группы УЗ были созданы для обеспечения безопасности движения в условиях военных угроз и российских атак. Они контролируют ситуацию на определенных участках, корректируют графики поездов, организуют автобусные трансферы и фиксируют последствия обстрелов.

По состоянию на 7 часов утра в УЗ подтвердили изменения маршрутов следования ряда поездов в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях – из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Так, в течение 7 марта будут ограничены маршруты:

№6249 Казатин-1 – Михайленки (вместо Казатин-1 – Шепетовка);

(вместо Казатин-1 – Шепетовка); №6250 Михайленки – Казатин-1 (вместо Шепетовка – Казатин-1).

В то же время из-за поврежденной инфраструктуры задерживается по станции Звягель поезд №6502 Шепетовка – Коростень. По состоянию на 07:02 задержка составляла более 1 часа, в УЗ предупредили, что время задержки может меняться.

Также более чем на 2 часа задерживалось отправление с начальной станции поезд №6480 Олевск – Коростень.

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлениями на официальных ресурсах УЗ", –– призвали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Украина находилась под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Не обошлось без последствий.

Так, в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. Из-под завалов спасатели достали тела погибших (к 6 утра было известно о трех жертвах). Пострадали по меньшей мере десять человек, среди них – дети. Еще до десяти человек могут находиться под завалами.

Также Россия ударила баллистикой по Киеву. А в Запорожье в результате атаки врага ранения получил младенец.

