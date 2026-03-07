Россия ударила по Запорожью: ранения получил младенец. Фото

В ночь на 7 марта российские войска атаковали Запорожье. В результате атаки ранения получил младенец, ребенка госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он также рассказал, что из-за вражеских ударов повреждены окна в десятках квартир.

Что известно

Запорожье этой ночью находилось под ударами войск РФ. Сначала на облцентр враг направил ударные дроны, впоследствии жителей региона предупредили об угрозе ударов баллистикой и крылатыми ракетами.

Около 4 часов утра Федоров сообщил о работе ПВО по отражению воздушной атаки. А в 04:25 рассказал о первых последствиях вражеских ударов.

"Из-за вражеского обстрела Запорожья ранен младенец. Сейчас медики доставляют ребенка в больницу. Также повреждены окна в многоэтажном доме", – отметил чиновник.

По состоянию на 04:45 было известно о повреждении окон в по меньшей мере 30 квартирах. Коммунальщики начали ликвидацию последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. По состоянию на 5 часов утра было известно, что спасатели достали из-под завалов тела двух человек.

Еще по меньшей мере 10 человек пострадали, в частности травмированы 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.

Под завалами могут оставаться до десяти человек, среди них, вероятно, есть ребенок. Продолжается поисково-спасательная операция.

