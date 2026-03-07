Силы обороны сократили армию Путина еще на 1010 оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 272 тыс. 360 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 7 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 737), три боевые бронированные машины (24 151), 44 артиллерийские системы (38 004), одну РСЗО (1 670), два средства ПВО (1 322), 1 868 БпЛА оперативно-тактического уровня (161 858).

Также уничтожено 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн (81 812).

За сутки Россия потеряла 2 091 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 384 крылатые ракеты, 30 кораблей/катеров, две подводные лодки, 4 080 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе подтвердили поражение военных кораблей РФ в Новороссийске. Под удар попали два российских фрегата – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" – из состава Черноморского флота РФ.

Также Силы обороны поразили в Черном море буровую установку "Сиваш". Ее враг использовал для нескольких целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!