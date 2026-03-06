Россия использовала для нескольких целей: что известно о буровой установке 'Сиваш', которую Силы обороны поразили в Черном море. Видео

Силы обороны атаковали оккупантов на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в Черном море, которую Россия захватила еще в 2014 году. Поражена установленная на платформе радиолокационная станция, а также огневые позиции противника на этом объекте.

Платформу на Голицынском газовом месторождении враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия и для дроновых ударов по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей. Подробности и кадры поражения показали Силы специальных операций и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Что известно об ударе Сил обороны по оккупантам на буровой установке "Сиваш"

Эффективное поражение в ночь на 5 марта захваченной Россией буровой установки "Сиваш" на Голицынском газовом месторождении в Черном море было осуществлено подразделениями ССО и ВМС ВС Украины.

Этот объект враг использовал для расположения там огневых позиций и для атак по гражданской инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

"В ночь на 5 марта 2026 года подразделения Middle strike Сил специальных операций и подразделения ВМС ВС Украины успешно поразили самоподъемную плавучую буровую установку "Сиваш", РЛС на платформе и огневые позиции противника", – отметили в Силах спецопераций.

В Военно-морских силах поражение подтвердили. Там также рассказали, для чего враг использовал украденную еще в 2014 году платформу.

"Эта платформа использовалась врагом как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия с целью управления ударными БпЛА, которые были нацелены на поражение инфраструктуры Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству", – указано в сообщении.

Поражение было осуществлено с помощью морских безэкипажных дронов и авиационных беспилотных аппаратов: поражены вражеские средства управления и связи и нанесены "существенные потери" в живой силе.

"Также силы и средства ВМС ВС Украины уничтожили вертолет Ка-27, который пытался совершить посадку на площадку буровой установки", – добавили в ВМС.

Что известно о СПБУ "Сиваш"

СПБУ "Сиваш" стала третьей среди построенных по разработанному севастопольским ЦКБ "Коралл" проекту 1540 буровой установкой. Строили ее на заводе "Красные баррикады" в российской Астрахани, в строй доводили в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.

Завершение строительства СПБУ "Сиваш" пришлось на 1979 год.

Буровая установка "Сиваш" может работать в районах с глубинами от 20 до 70 метров и бурить скважины глубиной 6 км. Для проведения буровых работ судно должно занимать место над устьем скважины.

Платформа принимает 2340 тонн различных запасов и может автономно работать в течение 30 суток. На борту обеспечены условия для экипажа и буровой вахты – численностью до 60 человек.

Также платформа оснащена площадкой для вертолетов размерами 25х25 метров, предназначенной для приема машин весом до 12,8 тонн.

В 2014 году платформу, которую контролировал "Черноморнефтегаз", захватила Россия. Уже во время полномасштабной войны, 11 сентября 2023 года, сообщалось, что Украина вернула контроль над установкой благодаря удачной операции ГУР.

Однако впоследствии этот контроль, похоже, был утрачен. Ведь до ударов по платформе в ночь на 5 марта 2026 года о ее поражении сообщалось 3 ноября 2025-го. Тогда в ВМС отчитывались об уничтожении ПТРК и техники ВС РФ. На момент удара на платформе находились оккупанты из рядов российского элитного спецподразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне ВМС Украины уничтожили вражеский вертолет Ка-27 над Черным морем.

Утром 6 марта эту потерю, а также обезвреживание 950 российских захватчиков и почти 1,9 тыс. единиц военной техники и вооружений РФ, подтвердили в Генштабе.

