Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРГК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой: подробности операции

В ночь на 6 марта беспилотники Службы безопасности Украины атаковали Евпаторийский авиаремонтный завод, что во временно оккупированном Крыму. Кроме того, под ударом оказались несколько военных объектов неподалеку аэродрома "Джанкой".

Удачную операцию осуществили бойцы Центра спецопераций "Альфа". Об этом OBOZ.UA сообщил информированный источник в СБУ.

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних "хлопков" на российских военных объектах в Крыму", – отметил источник.

Известно, что в результате ударов поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод". Также беспилотники посетили места дислокации техники и личного состава в населенном пункте Пушкино, вблизи аэродрома "Джанкой".

По предварительным данным, уничтожены: два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовике, два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

"Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности – особенно на территории украинского Крыма", – сообщил источник.

Напомним, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российскому порту "Новороссийск". По данным источников, поражено несколько военных кораблей и объекты противовоздушной обороны.

Также OBOZ.UA сообщал, во время совместной атаки ВСУ и СБУ на российский порт "Новороссийск" был поражен ракетный фрегат "Адмирал Эссен". Корабль способен носить восемь крылатых ракет "Калибр".

