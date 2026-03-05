Больше не сможет бить 'Калибрами' по Украине: в СБУ раскрыли подробности поражения фрегата 'Адмирал Эссен' в порту Новороссийска

Во время совместной атаки ВСУ и СБУ на российский порт "Новороссийск" был поражен ракетный фрегат "Адмирал Эссен". Корабль способен носить восемь крылатых ракет "Калибр".

Об этом информируют источники OBOZ.UA в СБУ. Попадания произошли по средней надстройке корабля.

Что известно

В результате атаки на корабле были уничтожены гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала и поврежден комплекс РЭБ ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи.

Кроме того, удар вывел из строя радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", которые входят в систему наведения корабельного ЗРК. А также, вероятно, был поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

Отмечается, что во время операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг бухты и порта Новорсийска, где были пришвартованы корабли.

"Эссен" получил критические повреждения, которые существенно ограничили его системы управления огнем. Пожар на палубе продолжался 18 часов, и сейчас он выведен из строя.

Что известно об "Адмирале Эссене"

Заметим, что "Адмирал Эссен" — российский сторожевой фрегат, представитель проекта "Буревестник". Корабль был назван в честь российского адмирала Николая фон Эссена, который командовал Балтийским флотом во время Первой мировой войны. Судно было зачислено в Черноморский флот 7 июня 2016 года.

Корабль вооружен восемью пусковыми установками для ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетным комплексом "Штиль" с 36 ракетами на борту, также 100-мм установкой А-190. На его борту также базируется вертолет Ка-27. "Эссен" использовался как во время российских операций в Сирии, так и во время войны в Украине, обстреливая ее ракетами "Калибр".

Атака на Новороссийскую бухту

В ночь на 2 марта в российском Новороссийске прогремели взрывы в районе портовой инфраструктуры, которая является важным логистическим узлом на побережье Черного моря. Удары зафиксировали вблизи нефтяного терминала – одного из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

СБУ подтвердила ночную дроновую атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими частями Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта. На территории вспыхнул масштабный пожар, который россияне долго не могли потушить.

Для атаки на морской порт в Новороссийске было использовано около 200 ударных дронов. В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей, среди которых морской тральщик "Валентин Пикуль", также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Среди оккупантов есть погибшие и раненые. По предварительной информации, погибли трое российских моряков, еще 14 получили ранения.

Кроме кораблей, во время атаки были поражены радар наведения 30Н6Е2 зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, Черноморский флот пытался замаскировать фрегат "Эссена", чтобы защитить от украинских морских дронов. На корабль нанесли камуфляж, чтобы визуально изменить тип корабля. Однако, как показала история, это ему не помогло.

