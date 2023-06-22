Боятся атаки? Россияне пытаются замаскировать свой самый большой корабль в Черном море. Фото

Военно-морской флот государства-агрессора России пытается замаскировать один из своих самых мощных военных кораблей в Черном море – сторожевой фрегат проекта 11356Р "Адмирал Эссен". На него наносят камуфляж, который должен визуально изменить тип корабля.

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Об этом пишет издание Naval News. Там опубликовали спутниковый снимок, сделанный компанией Planet, на котором можно заметить, что нос и корма фрегата окрашены темной краской.

Как говорится в материале, некоторые элементы на снимке позволяют предположить, что судно – это "Адмирал Эссен". Этот корабль имеет более светлый купол РЛС "Позитив-М". В то же время у фрегата "Адмирал Макаров" этого же проекта купол радара такой же серый, как и остальной корабль.

Издание предполагает, что таким образом флот российских оккупантов хочет защитить свои военные корабли от украинских морских беспилотников. Такая окраска визуально меняет очертания корабля и оператор дрона может принят фрегат за другую, более легкую цель.

"Попытка обманчивой маскировки, вероятно, является ответом на угрозу морских беспилотников ВМС Украины. Они используют камеры для идентификации цели. Возможно, эта схема предназначена для того, чтобы сбить с толку операторов беспилотников, чтобы они приняли ее за менее ценную цель", – пишут аналитики.

Они уточнили, что "Адмирал Эссен" – один из фрегатов проекта 11356Р, находящихся в Черном море. Эти фрегаты играют большую роль для страны-агрессора в полномасштабном вторжении в Украину. Каждый из них может нести по 8 крылатых ракет типа "Калибр", которым оккупанты могут бить по целям в глубине Украины.

"Они также являются самыми боеспособными боевыми кораблями Черноморского флота России и служат флагманами после того, как в апреле прошлого года был потоплен крейсер "Москва". Таким образом, эти корабли рассматриваются как главная цель после "гибели" "Москвы", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море увеличилась группировка боевых кораблей России. Там появилось еще 8 ракет типа "Калибр".