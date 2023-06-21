Плюс 8 'Калибров': в Черном море увеличилась группировка боевых кораблей РФ

В Черном море увеличилась группировка боевых кораблей России. Там появилось еще 8 ракет типа "Калибр".

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Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров. По его словам, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

"По состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат "Адмирал Макров", снаряженный 8️ "Калибрамы", – сказал Назаров.

Он подчеркнул, что уровень ракетной опасности – повышенный.

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, переходим в укрытие", – заявил Назаров.

Отметим, Черноморский флот российской террористической армии продолжает маневрировать в акватории Черного и Азовского морей. По состоянию на 12:00 18 июня враг вывел на боевое дежурство один ракетоноситель.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 июня обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона. Вследствие атаки погиб 27-летний мирный житель.