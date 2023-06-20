Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона: погиб 27-летний мужчина

Оккупационные войска России утром 20 июня обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона. Вследствие атаки погиб 27-летний мирный житель.

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Под огонь, в частности, попали дома, детский сад, образовательное учреждение и СТО. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под удары оккупантов также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь больным.

Медицинские работники, к счастью, не пострадали.

Со своей стороны пресс-служба Херсонской областной прокуратуры информировала, что досудебное расследование начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, обстрел произошел около 11:00. Оккупанты осуществили минометный обстрел с временно оккупированной территории Херсонщины.

Погибшему мужчине было 28 лет, трагедия произошла вследствие атаки на один из микрорайонов Херсона, говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 июня враг устроил массированную атаку на Запорожье. Целями оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

– Оккупанты также атаковали "шахедами" Львов. Вражеский прилет пришелся по инфраструктурному объекту.

– На Киевщине обломками сбитых вражеских снарядов были повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов.